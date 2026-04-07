СЭЗ "Нарын" стала полноправным членом WFZO с правом голоса

Свободная экономическая зона "Нарын" получила статус полноправного члена World Free Zones Organization с правом голоса. Это важный шаг для укрепления позиций Кыргызстана на международной инвестиционной арене и расширения сотрудничества с глобальными партнёрами.

Новый статус открывает для СЭЗ "Нарын" доступ к передовому международному опыту, а также даёт возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами и участвовать в принятии решений на международном уровне. Ожидается, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, привлечь новые проекты и создать дополнительные рабочие места.