В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по кунг-фу

В Бишкеке 28 и 29 мая пройдет открытое первенство и чемпионат Кыргызстана по кунг-фу в дисциплине тиджи. Соревнования примет Дворец спорта имени Кожомкула.

Официальная церемония открытия турнира запланирована на 13:00. Соревнования организуются при поддержке Дирекции по неолимпийским видам спорта.

Ожидается участие спортсменов из разных регионов страны. Турнир станет значимым событием для поклонников восточных единоборств и предоставит участникам возможность продемонстрировать свое мастерство и уровень подготовки.