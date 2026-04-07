Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

Инвесторов в ВИЭ обязали устанавливать накопители энергии в Кыргызстане

198  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана подписал поправки в закон "О возобновляемых источниках энергии", которые вводят новые правила игры для инвесторов и меняют структуру рынка "зеленой" генерации. Ключевым нововведением стала обязанность оснащать солнечные и ветровые электростанции системами накопления энергии мощностью не менее 30% от установленной мощности объекта. Данная мера призвана нивелировать риски, связанные с нестабильной выработкой электричества из-за погодных условий, обеспечивая более равномерную подачу тока в общую энергосистему страны.

Согласно документу, отбор инвестиционных проектов теперь будет проходить через прозрачные аукционы и конкурсы. Главным критерием победы станет предложение наиболее низкого тарифа или оптимальных финансово-технических условий. При этом государство оставляет за собой право изымать земельные участки, выделенные под объекты ВИЭ, если инвестор не начал использовать их по назначению в течение двух лет.

Изменения коснулись и финансовой составляющей: для крупных игроков предусмотрена фиксация тарифов в иностранной валюте для снижения валютных рисков, хотя все внутренние расчеты продолжат проводиться в сомах. В сегменте микрогенерации тариф теперь привязан к ценам для конечных потребителей, а коэффициент выкупа электроэнергии снижен с 1,3 до 1,0. Как и ранее, излишки энергии подлежат обязательному выкупу единым закупщиком по установленным кабмином расценкам. Закон официально вступил в силу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457472
Теги:
президент, Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  