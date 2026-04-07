Инвесторов в ВИЭ обязали устанавливать накопители энергии в Кыргызстане

Президент Кыргызстана подписал поправки в закон "О возобновляемых источниках энергии", которые вводят новые правила игры для инвесторов и меняют структуру рынка "зеленой" генерации. Ключевым нововведением стала обязанность оснащать солнечные и ветровые электростанции системами накопления энергии мощностью не менее 30% от установленной мощности объекта. Данная мера призвана нивелировать риски, связанные с нестабильной выработкой электричества из-за погодных условий, обеспечивая более равномерную подачу тока в общую энергосистему страны.

Согласно документу, отбор инвестиционных проектов теперь будет проходить через прозрачные аукционы и конкурсы. Главным критерием победы станет предложение наиболее низкого тарифа или оптимальных финансово-технических условий. При этом государство оставляет за собой право изымать земельные участки, выделенные под объекты ВИЭ, если инвестор не начал использовать их по назначению в течение двух лет.

Изменения коснулись и финансовой составляющей: для крупных игроков предусмотрена фиксация тарифов в иностранной валюте для снижения валютных рисков, хотя все внутренние расчеты продолжат проводиться в сомах. В сегменте микрогенерации тариф теперь привязан к ценам для конечных потребителей, а коэффициент выкупа электроэнергии снижен с 1,3 до 1,0. Как и ранее, излишки энергии подлежат обязательному выкупу единым закупщиком по установленным кабмином расценкам. Закон официально вступил в силу.