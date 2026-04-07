Валерий Березовский покинул пост главного тренера ФК "Абдыш-Ата"

- Самуэль Деди Ирие
Валерий Березовский ушел с должности главного тренера футбольного клуба "Абдыш-Ата". Об этом официально сообщила пресс-служба кантской команды.

Березовский возглавил коллектив в январе 2026 года, приняв руководство перед стартом нового сезона. В заявлении клуба подчеркивается, что за время работы специалист внес значительный вклад в развитие команды и сыграл важную роль в ее становлении. Под руководством Валерия Юрьевича клуб укрепил игровые позиции и добился заметного прогресса в спортивном плане.

Руководство "Абдыш-Аты" отметило высокий профессионализм тренера, его преданность делу, а также вклад в развитие молодых игроков и формирование конкурентоспособного состава.

Клуб выразил благодарность Валерию Березовскому за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере и новых спортивных достижений. Информация о том, кто станет преемником специалиста на посту главного тренера, будет объявлена позже.


Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
