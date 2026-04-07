Сборная Кыргызстана вырвала победу у Афганистана на чемпионате CAFA

В рамках чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2026 сборная Кыргызстана обыграла команду Афганистана со счётом 2:1. Матч прошёл в упорной борьбе: оба коллектива демонстрировали активную игру и стремление к победе.

Кыргызстанцы открыли счёт уже в первом тайме благодаря эффективному командному взаимодействию и быстрым контратакам. Сборная Афганистана сумела ответить голом во второй половине встречи, однако решающий мяч забила отечественная команда, закрепив преимущество и обеспечив итоговый успех.

Тренерский штаб отметил хорошую организацию игры, дисциплину и высокий уровень концентрации футболистов на протяжении всей встречи. Эта победа укрепляет позиции Кыргызстана в турнирной таблице и повышает шансы сборной на выход в финальную стадию турнира.

Болельщики активно поддерживали национальную команду на трибунах и в социальных сетях, отмечая яркую игру и самоотдачу игроков.

Следующий матч сборная Кыргызстана проведёт против очередного сильного соперника, стремясь продолжить победную серию на CAFA Championship 2026.


Афганистан, футбол, Кыргызстан
