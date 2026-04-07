Чемпионат Азии по спортивной борьбе: три кыргызстанца вышли в финал

В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по спортивной борьбе. В первый день соревнований в греко-римской борьбе сборную Кыргызстана представляли пять спортсменов.

Три борца - Афтандил Таалайбек уулу (63 кг), Акжол Махмудов (77 кг) и Асан Жанышов (87 кг) - одержали победы в полуфиналах и вышли в финальные поединки.

Улан Муратбек уулу и Роман Ким, уступившие в полуфинальных и четвертьфинальных схватках, продолжат борьбу за бронзовые медали.

Финальные поединки и схватки за бронзу состоятся 7 апреля.

Состав пар на 7 апреля:

До 55 кг, бронза: Улан Муратбек уулу - Мохаммад Панахисани (Иран)

До 63 кг, финал: Афтандил Таалайбек уулу - Эрфан Жаркани (Иран)

До 77 кг, финал: Акжол Махмудов - Али Забихолла Оску (Иран)

До 87 кг, финал: Асан Жанышов - Голамреза Фарокхисенжани (Иран)

До 130 кг, бронза: Роман Ким - Ким Минсок (Корея)

Кыргызстанская команда демонстрирует высокий уровень подготовки и намерена завоевать как можно больше медалей на чемпионате.