Международный марафон "Run the Silk Road - ШОС" пройдет на Иссык-Куле

2 мая в Чолпон-Ате состоится международный марафон Run the Silk Road - ШОС, приуроченный к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.

В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 20 стран мира. Программа мероприятия включает классический марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забеги на 10 км (бег и скандинавская ходьба), а также массовый забег на 3 км.

Марафон направлен на укрепление международного сотрудничества, развитие спортивного туризма и популяризацию здорового образа жизни.