Кыргызстан участвует в первом конгрессе по халал-аккредитации

Директор Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнура Ахмеджанова принимает участие в I Международном конгрессе по халал-аккредитации, который проходит с 6 по 8 апреля в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие организовано Агентством по халал-аккредитации Турции (HAK) и стало первой международной площадкой такого формата, объединившей представителей государственных органов, бизнеса и научного сообщества.

Ключевая цель конгресса - выработка единых стандартов в сфере халал, повышение доверия к сертификации и обсуждение перспектив развития отрасли на глобальном уровне.

В рамках программы участники рассматривают механизмы взаимного признания халал-сертификатов, изучают современные подходы к контролю качества продукции и услуг, а также укрепляют сотрудничество с международными организациями по аккредитации.

Для Кыргызстана участие в конгрессе открывает дополнительные возможности для развития экспортного потенциала и укрепления позиций национальной системы аккредитации на международной арене.


Минэкономики, Турция, халал, Кыргызстан
