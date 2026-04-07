В отношении сотрудников ГКНБ рассматриваются 386 заявлений - генпрокурор

В отношении сотрудников ГКНБ на сегодняшний день рассматриваются 386 заявлений. Об этом сообщил генеральный прокурор Максат Асаналиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по заслушиванию отчета Генпрокуратуры.

Депутат Нурбек Сыдыгалиев поинтересовался текущей ситуацией вокруг деятельности ГКНБ, в частности количеством задержанных и возбужденных уголовных дел.

Генпрокурор сообщил, что Военная прокуратура расследует 18 уголовных дел по фактам коррупции и должностных преступлений. В рамках этих дел к ответственности привлечены 9 сотрудников: 8 из них находятся под стражей, еще один под домашним арестом. Также ведется расследование одного уголовного дела под грифом "секретно".

Отвечая на вопрос о поступающих обращениях, Асаналиев уточнил, что всего по сотрудникам ГКНБ рассматриваются 386 заявлений. По их итогам часть дел перешла в уголовное производство, по другим ведется проверка, а в ряде случаев в возбуждении дел было отказано.

Комментируя законность так называемой "кустуризации", генпрокурор отметил, что в рамках расследуемых уголовных дел изъятие имущества и его передача государству осуществлялись на основании решений следственных органов, прокуратуры или суда для возмещения причиненного ущерба. По его словам, прокуратура осуществляла надзор за законностью этих процедур.

Он добавил, что значительная часть изъятого имущества уже передана в государственный фонд. Денежные средства размещаются на депозитных счетах следственных органов либо передаются в распоряжение Министерства финансов.

При этом генпрокурор подчеркнул, что добровольные и спонсорские поступления не подпадали под контроль прокуратуры, поскольку не связаны с уголовными делами.

В настоящее время, по его словам, в рамках расследований также проверяются факты возможного незаконного присвоения или использования имущества и денежных средств в личных интересах. По данным эпизодам ведется дополнительное следствие.

Источник: Кабар