Высшая лига Кыргызстана: расписание матчей 6-го тура

С 10 по 12 апреля пройдут матчи шестого тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. В ближайшие три дня состоится семь встреч, результаты которых могут серьезно перекроить турнирную таблицу.
Календарь матчей:
10 апреля
Тур откроется противостояниями:
"Кыргызалтын" - "Токтогул"
"Алга" - "Нефтчи"
11 апреля
Субботний игровой день обещает быть самым жарким, включая в себя главное дерби страны:
"Азия" - "Илбирс"
"Бишкек Сити" - "Узген"
"Абдыш-Ата" - "Дордой" - центральный матч тура, в котором решится судьба лидерства.
12 апреля
Завершится тур в воскресенье следующими играми:
"Азиягол" - "Алай"
"Талант" - "Барс"
Что на кону?
Шестой тур обещает быть максимально напряженным. Пока признанные фавориты, такие как "Дордой" и "Абдыш-Ата", сражаются за первую строчку, амбициозные коллективы - "Узген", "Барс", "Азиягол" и "Токтогул" - намерены навязать свою игру и отобрать важные очки у лидеров.