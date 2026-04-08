Высшая лига Кыргызстана: расписание матчей 6-го тура

С 10 по 12 апреля пройдут матчи шестого тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. В ближайшие три дня состоится семь встреч, результаты которых могут серьезно перекроить турнирную таблицу.

Календарь матчей:

10 апреля

Тур откроется противостояниями:

"Кыргызалтын" - "Токтогул"

"Алга" - "Нефтчи"

11 апреля

Субботний игровой день обещает быть самым жарким, включая в себя главное дерби страны:

"Азия" - "Илбирс"

"Бишкек Сити" - "Узген"

"Абдыш-Ата" - "Дордой" - центральный матч тура, в котором решится судьба лидерства.

12 апреля

Завершится тур в воскресенье следующими играми:

"Азиягол" - "Алай"

"Талант" - "Барс"

Что на кону?

Шестой тур обещает быть максимально напряженным. Пока признанные фавориты, такие как "Дордой" и "Абдыш-Ата", сражаются за первую строчку, амбициозные коллективы - "Узген", "Барс", "Азиягол" и "Токтогул" - намерены навязать свою игру и отобрать важные очки у лидеров.