Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Высшая лига Кыргызстана: расписание матчей 6-го тура

208  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 10 по 12 апреля пройдут матчи шестого тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. В ближайшие три дня состоится семь встреч, результаты которых могут серьезно перекроить турнирную таблицу.

Календарь матчей:

10 апреля

Тур откроется противостояниями:

"Кыргызалтын" - "Токтогул"

"Алга" - "Нефтчи"

11 апреля

Субботний игровой день обещает быть самым жарким, включая в себя главное дерби страны:

"Азия" - "Илбирс"

"Бишкек Сити" - "Узген"

"Абдыш-Ата" - "Дордой" - центральный матч тура, в котором решится судьба лидерства.

12 апреля

Завершится тур в воскресенье следующими играми:

"Азиягол" - "Алай"

"Талант" - "Барс"

Что на кону?

Шестой тур обещает быть максимально напряженным. Пока признанные фавориты, такие как "Дордой" и "Абдыш-Ата", сражаются за первую строчку, амбициозные коллективы - "Узген", "Барс", "Азиягол" и "Токтогул" - намерены навязать свою игру и отобрать важные очки у лидеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457503
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  