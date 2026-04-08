В Узбекистане запретили "лежачих полицейских"

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании одобрил новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах", которая вводит ряд принципиальных изменений в развитие транспортной инфраструктуры страны. Одной из ключевых новаций документа стало создание правовой базы для внедрения платных автомобильных дорог. Реализация таких проектов теперь официально разрешена на основе государственно-частного партнерства, что позволит привлекать частные инвестиции в строительство современных магистралей. При этом система сбора платежей на таких участках будет полностью автоматизирована для обеспечения беспрепятственного движения транспорта.

Важным изменением в области дорожной безопасности и эффективности трафика стал прямой запрет на установку искусственных неровностей, более известных как "лежачие полицейские", а также на любое самовольное создание препятствий на проезжей части. Ожидается, что эта мера поможет увеличить среднюю скорость транспортного потока и снизить количество заторов. Одновременно с этим закон ужесточает контроль над эксплуатацией дорог: теперь движение тяжеловесных и негабаритных транспортных средств будет возможно исключительно при наличии специальных разрешений.

Единым контролирующим органом в данной сфере определен Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта. По мнению сенаторов, новый закон позволит не только ускорить темпы развития дорожной сети, но и существенно снизить аварийность за счет внедрения современных стандартов проектирования и управления. Данная инициатива дополняет принятый ранее закон о градостроительной реновации, формируя комплексный подход к масштабному обновлению городской и транспортной среды Узбекистана.