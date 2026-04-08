Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

В Узбекистане запретили "лежачих полицейских"

384  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании одобрил новую редакцию закона "Об автомобильных дорогах", которая вводит ряд принципиальных изменений в развитие транспортной инфраструктуры страны. Одной из ключевых новаций документа стало создание правовой базы для внедрения платных автомобильных дорог. Реализация таких проектов теперь официально разрешена на основе государственно-частного партнерства, что позволит привлекать частные инвестиции в строительство современных магистралей. При этом система сбора платежей на таких участках будет полностью автоматизирована для обеспечения беспрепятственного движения транспорта.

Важным изменением в области дорожной безопасности и эффективности трафика стал прямой запрет на установку искусственных неровностей, более известных как "лежачие полицейские", а также на любое самовольное создание препятствий на проезжей части. Ожидается, что эта мера поможет увеличить среднюю скорость транспортного потока и снизить количество заторов. Одновременно с этим закон ужесточает контроль над эксплуатацией дорог: теперь движение тяжеловесных и негабаритных транспортных средств будет возможно исключительно при наличии специальных разрешений.

Единым контролирующим органом в данной сфере определен Комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта. По мнению сенаторов, новый закон позволит не только ускорить темпы развития дорожной сети, но и существенно снизить аварийность за счет внедрения современных стандартов проектирования и управления. Данная инициатива дополняет принятый ранее закон о градостроительной реновации, формируя комплексный подход к масштабному обновлению городской и транспортной среды Узбекистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457492
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  