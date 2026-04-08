Более 150 компаний из России начали переговоры со швейниками в Бишкеке

- Светлана Лаптева
В Бишкеке на площадке этно-комплекса "Dasmia" состоялось открытие международного отраслевого форума BEE Fashion & Textile Forum 2026. Мероприятие посвящено стратегическому развитию текстильно-швейной отрасли и модной индустрии региона.

Организаторами форума выступили Русская ассоциация участников фэшен-индустрии (РАФИ) совместно с Евразийским бизнес-клубом при поддержке генерального партнера - Альфа-Банка. Центральным событием площадки стали прямые переговоры на платформе BEE-TOGETHER Кыргызстан, в которых принимают участие более 150 российских компаний и ведущие кыргызские производители одежды.

В рамках деловой программы к участникам обратился торговый представитель РФ в КР Айнур Саманов. Он подчеркнул, что интерес к продукции кыргызстанских швейников со стороны российского бизнеса стабильно растет. Это касается как крупных федеральных брендов, так и сегмента малого и среднего предпринимательства.

Эксперты отметили, что сегодня Кыргызстан успешно укрепляет позиции одного из ключевых центров швейного производства в Центральной Азии. Республика предлагает международным заказчикам конкурентоспособные условия для размещения заказов и активно развивает экспортно-ориентированные мощности.

Форум стал эффективной площадкой для профессионального диалога, обмена опытом и выстраивания новых логистических цепочек. Работа отраслевых мероприятий в рамках выставки-платформы BEE-TOGETHER Кыргызстан продлится 8 и 9 апреля.


Россия, швейная отрасль, Кыргызстан
Сейчас читают
