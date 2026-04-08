Российские компании заинтересованы в проектах гидроэнергетики Кыргызстана

Бишкек стал центром профессиональной дискуссии для энергетиков региона. В столице проходит 10-й международный конгресс и выставка "Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий". Площадка объединила представителей государственных органов, крупного бизнеса и ведущих экспертов для обсуждения стратегий развития отрасли.

В рамках конгресса масштабный опыт представила компания "РусГидро". Специалисты подчеркнули готовность привлекать российские проектные и научные организации для работы над гидротехническими сооружениями с учетом уникальной специфики региона.

Свои инновационные разработки презентовали и ведущие инжиниринговые компании, такие как "Ракурс-инжиниринг", НПФ "Перспектива" и "ЭкоЭнерджи Групп". Вниманию участников были предложены современные системы автоматизации ГЭС, технологии виброконтроля, а также передовые цифровые и гибридные решения, позволяющие повысить надежность энергосистем.

Торговый представитель России в Кыргызстане Айнур Саманов в беседе с VB.KG отметил, что взаимодействие в сфере гидроэнергетики между Россией и странами Центральной Азии сохраняет высокую востребованность и обладает серьезным потенциалом. По его мнению, российские инженерные решения могут быть эффективно применены как при глубокой модернизации уже действующих объектов, так и при строительстве новых станций. При этом интерес российских инвесторов и разработчиков сегодня распространяется не только на гигантов отрасли, но и на сегмент малой гидроэнергетики.

"Проведение столь масштабного мероприятия в Бишкеке подтверждает устойчивое стремление стран Центральной Азии развивать свой энергетический потенциал, опираясь на современные технологии и международный опыт. Ожидается, что достигнутые на полях конгресса договоренности станут основой для новых инвестиционных проектов в регионе", - сказал он.