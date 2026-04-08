Автопарк Службы водных ресурсов пополнился на 63 спецмашины

- Светлана Лаптева
Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана получила крупную партию современной специализированной техники для обслуживания ирригационных каналов. В торжественной церемонии передачи 63 единиц спецтехники приняли участие Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев, профильный министр Эрлист Акунбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Хирано Рюити, представители JICA и Исламского банка развития.

Из общего числа новых машин 40 единиц были закуплены за счет республиканского бюджета на сумму 128 млн сомов, а еще 23 единицы приобретены при поддержке международных институтов развития. Весь автопарк будет распределен между областными и районными управлениями водного хозяйства по всей стране, что позволит значительно повысить эффективность ремонта и обслуживания ирригационных сетей.

Выступая перед собравшимися, Адылбек Касымалиев подчеркнул, что развитие ирригации является стратегическим приоритетом для руководства страны. Он отметил, что с 2021 по 2025 год на нужды отрасли из бюджета было выделено рекордные 21,4 млрд сомов, а за последние пять лет приобретено 270 единиц новой техники.

Помимо обновления техпарка, ведомство активно реализует масштабные инфраструктурные проекты. Так, в ближайшее время завершатся основные работы по проекту "Алга Кадам" в Баткенской области, который к 2027 году обеспечит поливом 4200 гектаров земель. Также государство берет курс на инновации: к концу 2026 года системы капельного и дождевального орошения появятся на 5270 гектарах, а к 2030 году, согласно поручению Президента, площадь земель с капельным орошением должна достигнуть 200 тысяч гектаров. Кабинет Министров намерен и дальше наращивать материально-техническую базу Службы, создавая условия для максимально эффективного использования водных ресурсов республики.


