INTEGRA CITY представляет AI для управления городами на GITEX Africa 2026

Фото: INTEGRA CITY на площадке GITEX Africa 2026, Марракеш, Марокко.

Международная группа компаний INTEGRA CITY принимает участие в выставке GITEX Africa 2026 в Марракеше – ведущем технологическом событии африканского континента. Выставка проходит 7 апреля и объединяет более 55 000 участников, 1 500 международных экспонентов и более 700 спикеров, предоставляя уникальную платформу для обсуждения роли Африки в глобальной экономике искусственного интеллекта.

INTEGRA CITY представляет уникальную платформу, объединяющую данные из различных городских систем в единый центр для анализа и управления с использованием AI-сопровождения, обеспечивая синхронную работу всех сервисов. Открытая архитектура платформы позволяет интегрировать существующие решения и устройства без необходимости их замены, формируя масштабируемую экосистему.

"Марокко становится одним из центров развития искусственного интеллекта, привлекая таланты, компании и инновации. Использование ИИ растёт во многих секторах – от государственных услуг до инфраструктурного обеспечения. Марокко, как одна из крупнейших и наиболее влиятельных стран региона, движется именно в этом направлении", – отметил Директор технического департамента группы компаний INTEGRA CITY Илья Беляков.

Фото: Кампала, Республика Уганда: инновационная архитектура решения Nexus для контроля дорожного движения использует интегрированный искусственный интеллект для предотвращения нарушений, таких как превышение скорости. Благодаря технологии самообучающегося AI уровень автоматического распознавания номерных знаков транспортных средств стремится к 97%

В платформе INTEGRA искусственный интеллект выступает как аналитический инструмент: он обрабатывает большие массивы данных от датчиков и систем мониторинга, оценивает риски и помогает выбирать оптимальные сценарии реагирования. Такой подход позволяет координировать работу различных решений, повышая скорость и качество управления.

Решения экосистемы INTEGRA включают:

Sfera – цифровое управление городской средой: коммунальная инфраструктура, освещение, транспорт и экологический мониторинг; Nexus – AI-решения для общественной безопасности и контроля дорожного движения с автоматизированным мониторингом транспортных средств и фиксацией нарушений в режиме реального времени; Kodex – цифровая система государственного управления для автоматизации документооборота, согласований, налоговых процессов и идентификации граждан; Bordex – защита критической инфраструктуры с использованием AI-мониторинга и расширенной аналитики для обеспечения ситуационной осведомлённости.

Фото: Платформа Nexus, внедрённая Integra для автопарка Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) на логистическом хабе в Африке, повышает эффективность и безопасность гуманитарных перевозок и ускоряет прохождение транспортом пограничных процедур.

"Мы ожидаем, что искусственный интеллект станет драйвером эффективности, инноваций и более качественного принятия решений как в бизнесе, так и в государственных институтах. В ближайшем будущем города станут безопаснее, процессы – прозрачнее, а государственные услуги – более оперативными благодаря ИИ-технологиям. Африка обладает потенциалом стать одним из ведущих примеров AI-трансформации в регионе", – отметил Илья Беляков.

INTEGRA CITY укрепляет свои позиции в глобальной экосистеме GITEX - одной из крупнейших и наиболее влиятельных платформ в сфере технологий, инноваций и стартапов.

Активное внедрение технологий искусственного интеллекта в государственное управление и городскую инфраструктуру становится одним из ключевых глобальных трендов. В этом контексте 11–12 февраля 2026 года в Каире прошла международная выставка Ai Everything Middle East & Africa (MEA) Egypt - отраслевая площадка, объединяющая технологических лидеров, инвесторов и представителей государственного сектора. INTEGRA CITY представила экосистему ИИ-решений для умных и устойчивых городов, отражающую переход от реактивного управления к интеллектуальным системам, объединённым в единый контур анализа и управления и способным прогнозировать и оптимизировать процессы.

В этой связи Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Туркменистан занимают центральное место в стратегии INTEGRA CITY в регионе - как рынки с высоким потенциалом для внедрения AI-решений, отвечающих на современные вызовы трансформации городов и инфраструктуры. Здесь INTEGRA CITY формирует основу для долгосрочного технологического партнёрства с государством. Для Центральной Азии цифровизация сегодня - это уже не вопрос будущего, а практическая необходимость, обусловленная расширением городской среды, ростом нагрузки на инфраструктуру и запросом на более эффективное управление. Поэтому интерес к AI-решениям и интегрированным цифровым платформам в регионе будет только усиливаться.

Участие INTEGRA CITY в GITEX Africa отражает стратегическое направление компании на развитие цифровых экосистем и внедрение технологий, трансформирующих управление городской инфраструктурой и подходы к принятию решений, и одновременно выступает площадкой для демонстрации собственной экспертизы и обмена практиками. Это шаг к формированию нового стандарта управления - на основе данных, технологий и интеллектуальных систем.

О компании

• INTEGRA CITY – международный вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на разработке и внедрении комплексных аппаратных и программных решений.

• Холдинг объединяет более 3 000 профессионалов и ведёт деятельность через офисы в нескольких странах мира.

• Холдинг реализует масштабные технологические проекты для широкого спектра отраслей, обеспечивая высокий уровень надёжности, безопасности и цифровой трансформации.

• Универсальная экосистема INTEGRA CITY объединяет в себе ключевые направления цифрового развития: управление городской средой, безопасность, цифровое госуправление и охрану важных объектов.

• Глубокая интеграция искусственного интеллекта и предиктивной аналитики во все платформы экосистемы

• Все решения интегрированы в единую архитектуру, обеспечивая комплексный подход к цифровизации городской среды: от строительства инфраструктуры до сервисной поддержки, сохраняя при этом возможность интеграции уже развернутых сторонних решений.