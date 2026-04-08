Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

В судах Бишкека успешно протестировали видеосвязь на процессах

199  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане судебная система продолжает мероприятия по цифровой трансформации, конечной целью которой является переход к полноценному электронному правосудию и укрепление доверия граждан к судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Так, в Первомайском районном суде, наряду с онлайн-трансляцией, по двум делам были организованы заседания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Аналогичный формат был использован и в Ленинском районном суде. Применение ВКС позволило участникам процесса присутствовать на слушаниях удаленно, без необходимости личного посещения зала суда.

Напомним, в процессуальное законодательство ранее были внесены изменения, закрепляющие понятия "видеоконференцсвязь" и "онлайн-трансляция судебного заседания". Проведение заседаний в режиме ВКС открывает новые возможности для граждан - это позволяет участвовать в слушаниях из любого места, где есть доступ к интернету.

Для уголовных дел это особенно актуально. Доставка обвиняемых из следственных изоляторов, участие свидетелей и экспертов требуют значительных временных и ресурсных затрат. Использование видеосвязи сокращает сроки рассмотрения дел, снижает транспортные и организационные издержки, делая процесс более доступным и экономичным. Для участников процесса это означает удобство и безопасность, для государства - оптимизацию расходов, а для общества - повышение эффективности судопроизводства.

Понимая актуальность внедрения цифровых технологий, судебная система проводит мероприятия по обеспечению доступности правосудия и упрощению процедур за счет перехода в цифровую среду. Работа продолжается, несмотря на отсутствие собственной устойчивой структуры по разработке программных продуктов и техническому обслуживанию имеющихся систем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457541
Теги:
Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  