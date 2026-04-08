В судах Бишкека успешно протестировали видеосвязь на процессах

В Кыргызстане судебная система продолжает мероприятия по цифровой трансформации, конечной целью которой является переход к полноценному электронному правосудию и укрепление доверия граждан к судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Так, в Первомайском районном суде, наряду с онлайн-трансляцией, по двум делам были организованы заседания в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Аналогичный формат был использован и в Ленинском районном суде. Применение ВКС позволило участникам процесса присутствовать на слушаниях удаленно, без необходимости личного посещения зала суда.

Напомним, в процессуальное законодательство ранее были внесены изменения, закрепляющие понятия "видеоконференцсвязь" и "онлайн-трансляция судебного заседания". Проведение заседаний в режиме ВКС открывает новые возможности для граждан - это позволяет участвовать в слушаниях из любого места, где есть доступ к интернету.

Для уголовных дел это особенно актуально. Доставка обвиняемых из следственных изоляторов, участие свидетелей и экспертов требуют значительных временных и ресурсных затрат. Использование видеосвязи сокращает сроки рассмотрения дел, снижает транспортные и организационные издержки, делая процесс более доступным и экономичным. Для участников процесса это означает удобство и безопасность, для государства - оптимизацию расходов, а для общества - повышение эффективности судопроизводства.

Понимая актуальность внедрения цифровых технологий, судебная система проводит мероприятия по обеспечению доступности правосудия и упрощению процедур за счет перехода в цифровую среду. Работа продолжается, несмотря на отсутствие собственной устойчивой структуры по разработке программных продуктов и техническому обслуживанию имеющихся систем.