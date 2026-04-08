В Кыргызстане планируют развивать сервисную инфраструктуру авто

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании A-CAR (ОсОО "Чуань И"). По её итогам стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества.

По данным ведомства, стороны выразили заинтересованность в проработке конкретных направлений взаимодействия, направленных на развитие партнёрства в автомобильной сфере.

В ходе переговоров обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества, включая поставку и реализацию новых китайских автомобилей на территории Кыргызстана, а также развитие комплексной сервисной инфраструктуры.

Представители A-CAR сообщили, что компания осуществляет поставки автомобилей ведущих китайских и международных брендов и предоставляет полный спектр услуг "под ключ", включая техническое обслуживание, финансовое сопровождение, регистрацию и страхование транспортных средств.

Равшанбек Сабиров отметил, что привлечение инвестиций в автомобильный сектор способствует развитию рынка, повышению качества услуг и созданию новых рабочих мест.