ГКНБ задержал функционера "Хизбут-Тахрир"

ГКНБ КР задержал функционера запрещённой религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир".

По данным ведомства, 8 апреля 2026 года проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела по нейтрализации лидеров и функционеров организации.

Задержан гражданин Ж.Э. который, как сообщили в ГКНБ, осуществлял пропаганду экстремистской идеологии, занимался вербовкой, распространением материалов и сбором денежных средств.

Подозреваемый водворён в следственный изолятор. Проводятся мероприятия по установлению связей и структуры организации.