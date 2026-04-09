ГКНБ задержал функционера "Хизбут-Тахрир"

ГКНБ КР задержал функционера запрещённой религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир".

По данным ведомства, 8 апреля 2026 года проведены следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела по нейтрализации лидеров и функционеров организации.

Задержан гражданин Ж.Э. который, как сообщили в ГКНБ, осуществлял пропаганду экстремистской идеологии, занимался вербовкой, распространением материалов и сбором денежных средств.

Подозреваемый водворён в следственный изолятор. Проводятся мероприятия по установлению связей и структуры организации.


ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, задержание
Сейчас читают
