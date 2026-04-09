На КПП "Ак-Тилек" выявили крупную партию товаров без документов

Государственная пограничная служба выявила крупную партию незаконного перемещения товаров через государственную границу.

По данным ведомства, нарушение зафиксировано при пограничном контроле на КПП "Ак-Тилек – Автодорожный". Грузовая автомашина марки Volvo Truck под управлением гражданина Кыргызстана А.М.В., 1988 года рождения, следовала из Казахстана с товаром без соответствующих документов.

В ходе досмотра обнаружены хозяйственные товары, кабели, строительные инструменты, кондитерские изделия, кофе, обувь и другие товары народного потребления.

Предварительная стоимость груза составляет более 18 500 000 сомов.

После оформления материалов транспортное средство, водитель и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.