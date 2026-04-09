Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

На КПП "Ак-Тилек" выявили крупную партию товаров без документов

336  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная пограничная служба выявила крупную партию незаконного перемещения товаров через государственную границу.

По данным ведомства, нарушение зафиксировано при пограничном контроле на КПП "Ак-Тилек – Автодорожный". Грузовая автомашина марки Volvo Truck под управлением гражданина Кыргызстана А.М.В., 1988 года рождения, следовала из Казахстана с товаром без соответствующих документов.

В ходе досмотра обнаружены хозяйственные товары, кабели, строительные инструменты, кондитерские изделия, кофе, обувь и другие товары народного потребления.

Предварительная стоимость груза составляет более 18 500 000 сомов.

После оформления материалов транспортное средство, водитель и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457595
Теги:
Погранслужба, граница, Казахстан, товары
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  