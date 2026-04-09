"ПСЖ" и "Атлетико" делают весомый шаг к полуфиналу Лиги чемпионов

В первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА французский "Пари Сен-Жермен" одержал уверенную победу над английским "Ливерпулем", а испанский "Атлетико Мадрид" сенсационно обыграл "Барселону" на выезде. Парижский клуб открыл счет уже на 11-й минуте благодаря голу Дезире Дуэ после рикошета от Райана Гравенберха. Хозяева поля полностью доминировали в игре, владея мячом 74% времени, а на 65-й минуте лидер атак парижан и капитан сборной Грузии Хвича Кварацхелия закрепил преимущество, установив окончательный счет 2:0. Примечательно, что "Ливерпуль" за всю встречу не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Параллельно на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" (домашней арене каталонцев на время реконструкции "Камп Ноу") ключевым эпизодом матча стало удаление защитника "Барселоны" Пау Кубарси на 44-й минуте. Мадридский "Атлетико" мгновенно воспользовался преимуществом: Хулиан Альварес реализовал штрафной удар еще до перерыва. Во втором тайме Александр Сёрлот забил второй мяч, принеся гостям важную победу. Теперь "Барселоне" и "Ливерпулю" предстоит отыгрывать отставание в два мяча в ответных встречах, чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал престижнейшего еврокубкового турнира.