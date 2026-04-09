В Бишкеке внедрят безналичную оплату и повысят зарплаты водителям

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев провёл рабочую встречу с водителями муниципального предприятия "Бишкекский городской транспорт", где обсудили ключевые вопросы работы общественного транспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В ходе встречи глава города подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения и требований к остановкам. Особое внимание уделено безопасности пассажиров и дисциплине водителей на линии.

Отдельно обсуждался вопрос высадки пассажиров исключительно на остановках. Мэр отметил, что важно не только соблюдать правила, но и разъяснять их пассажирам для формирования культуры пользования общественным транспортом.

Также рассмотрены инициативы по переходу на безналичную оплату проезда и повышению заработной платы водителей. В настоящее время мэрия разрабатывает соответствующий проект, который в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Бишкекского городского кенеша.

Как ожидается, внедрение безналичной оплаты позволит повысить прозрачность системы, сократить коррупционные риски и обеспечить точный учёт пассажиропотока и поступлений. Кроме того, это должно улучшить условия труда водителей, освободив их от работы с наличными средствами.

Проект также предусматривает поэтапное повышение заработной платы водителей на 30%. Предполагается, что это поможет сократить дефицит кадров и стабилизировать работу общественного транспорта.