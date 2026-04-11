Краснокнижные животные зафиксированы на территории Джеруя

Экологическая служба ОсОО "Альянс Алтын" продолжает мониторинг диких животных с помощью фотоловушек. Такие наблюдения позволяют отслеживать состояние экосистемы и фиксировать присутствие редких видов на территории.

Во время последнего мониторинга в кадр попали краснокнижные животные: туркестанская рысь, индийский дикобраз, гималайский гриф (кумай), а также другие виды животных и птиц.

Компания ведет системную работу по охране животного мира на территории месторождения Джеруй и прилегающих участках. В службу экологической безопасности приняты два егеря, которые на постоянной основе проводят мониторинг, следят за безопасностью животных и участвуют в профилактике браконьерства.

Также организована подкормка диких животных - в местах их обитания регулярно выкладываются сено, зерновые и соль. Дополнительно проводится мониторинг популяции животных и санитарные мероприятия, направленные на поддержание устойчивого природного баланса.

Для усиления этой работы на контрактной основе привлечен консультант с большим опытом в сфере охраны животного мира в Таласской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Альянс Алтын".