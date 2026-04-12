Кыргызстан и Германия наращивают межпарламентское сотрудничество

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, государственным министром Министерства иностранных дел Гунтером Крихбаумом. Стороны обсудили расширение политико-экономических и культурно-гуманитарных связей, развитие межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие в сфере миграции и образования.

Как отметил Марлен Маматалиев, Кыргызстан придает особое значение укреплению партнерства с европейскими странами, в том числе с Германией. По его словам, визит немецкого политика станет дополнительным импульсом для углубления двустороннего сотрудничества.

Торага также сообщил, что в Жогорку Кенеше создана депутатская группа дружбы с Германией. Он подчеркнул необходимость активизации межпарламентского диалога, в том числе через рабочие визиты, взаимодействие профильных комитетов и групп дружбы.

Отдельно глава парламента остановился на проводимых в стране реформах, отметив, что одним из приоритетов является расширение участия женщин в общественно-политической жизни. В частности, увеличилось количество женщин-депутатов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы миграции, по которым стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе.

Гунтер Крихбаум, в свою очередь, назвал свой визит в Кыргызстан успешным и отметил важность развития двусторонних отношений, в том числе в формате "Центральная Азия + Германия". Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с Жогорку Кенешем остается одним из приоритетных направлений.

Кроме того, немецкий парламентарий выразил уверенность, что предстоящий визит Марлена Маматалиева в Германию придаст новый импульс развитию партнерства между странами.