Погода
$ 87.50 - 87.70
€ 101.62 - 102.57

Кыргызстан и Германия наращивают межпарламентское сотрудничество

344  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, государственным министром Министерства иностранных дел Гунтером Крихбаумом. Стороны обсудили расширение политико-экономических и культурно-гуманитарных связей, развитие межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие в сфере миграции и образования.

Как отметил Марлен Маматалиев, Кыргызстан придает особое значение укреплению партнерства с европейскими странами, в том числе с Германией. По его словам, визит немецкого политика станет дополнительным импульсом для углубления двустороннего сотрудничества.

Торага также сообщил, что в Жогорку Кенеше создана депутатская группа дружбы с Германией. Он подчеркнул необходимость активизации межпарламентского диалога, в том числе через рабочие визиты, взаимодействие профильных комитетов и групп дружбы.

Отдельно глава парламента остановился на проводимых в стране реформах, отметив, что одним из приоритетов является расширение участия женщин в общественно-политической жизни. В частности, увеличилось количество женщин-депутатов.

В ходе встречи также обсуждались вопросы миграции, по которым стороны выразили готовность к дальнейшей совместной работе.

Гунтер Крихбаум, в свою очередь, назвал свой визит в Кыргызстан успешным и отметил важность развития двусторонних отношений, в том числе в формате "Центральная Азия + Германия". Он подчеркнул, что укрепление сотрудничества с Жогорку Кенешем остается одним из приоритетных направлений.

Кроме того, немецкий парламентарий выразил уверенность, что предстоящий визит Марлена Маматалиева в Германию придаст новый импульс развитию партнерства между странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457631
Теги:
Германия, парламент, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  