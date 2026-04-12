Бишкек и Вена подтвердили курс на укрепление отношений

По инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Беате Майнль-Райзингер.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, подчеркнув положительную динамику взаимодействия по итогам визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Австрию в 2024 году. Подчеркнута важность поддержания политического диалога, а также углубления торгово-экономических и инвестиционных связей.

Особое внимание уделено сотрудничеству двух стран в рамках международных организаций, включая продвижение вопросов устойчивого горного развития и проведение Второго глобального горного саммита в Бишкеке в 2027 году.

По итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-австрийских отношений и достигнута договоренность о проведении встречи в ближайшее время.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


