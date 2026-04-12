Погода
$ 87.50 - 87.70
€ 101.62 - 102.57

Бишкек отметил 65-летие первого полёта человека в космос

255  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызско-Российский Славянский университет стал площадкой торжественных мероприятий, посвящённых 65-летию первого полёта человека в космос. Почётным гостем стал Герой России и Кыргызстана, лётчик-космонавт Салижан Шарипов.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, органов власти, Вооружённых сил, ветераны космической отрасли, а также студенты и школьники.

С приветственными словами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова и ректор КРСУ Сергей Волков. Они отметили историческое значение полёта 12 апреля 1961 года и подчеркнули роль образования и науки в развитии космической отрасли.

Салижан Шарипов рассказал о своём профессиональном пути, первом полёте в космос и значении мечты, знаний и настойчивости для достижения высоких целей.

В рамках программы была представлена тематическая экспозиция, включая документальную выставку о космических исследованиях, а у входа в университет гостей встречал военный оркестр Министерства обороны Кыргызстана.

Кроме того, в ходе мероприятия чествовали ветеранов отрасли, чьи разработки использовались в советских и российских космических проектах. Торжественная часть завершилась вручением наград и концертной программой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457633
Теги:
юбилей, Бишкек, КРСУ, космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  