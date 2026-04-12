Бишкек отметил 65-летие первого полёта человека в космос

Кыргызско-Российский Славянский университет стал площадкой торжественных мероприятий, посвящённых 65-летию первого полёта человека в космос. Почётным гостем стал Герой России и Кыргызстана, лётчик-космонавт Салижан Шарипов.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, органов власти, Вооружённых сил, ветераны космической отрасли, а также студенты и школьники.

С приветственными словами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова и ректор КРСУ Сергей Волков. Они отметили историческое значение полёта 12 апреля 1961 года и подчеркнули роль образования и науки в развитии космической отрасли.

Салижан Шарипов рассказал о своём профессиональном пути, первом полёте в космос и значении мечты, знаний и настойчивости для достижения высоких целей.

В рамках программы была представлена тематическая экспозиция, включая документальную выставку о космических исследованиях, а у входа в университет гостей встречал военный оркестр Министерства обороны Кыргызстана.

Кроме того, в ходе мероприятия чествовали ветеранов отрасли, чьи разработки использовались в советских и российских космических проектах. Торжественная часть завершилась вручением наград и концертной программой.