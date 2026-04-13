В Кыргызстане прошел пятый международный фестиваль диких тюльпанов

Ботанический сад имени Э.Гареева Национальной академии наук в течение нескольких дней был центром притяжения и ученых, и всех горожан-любителей цветов. Пик цветения тюльпанов у нас приходится на апрель. Именно в этот период тысячи бутонов почти одновременно раскрываются в Бишкеке, и городские скверы и парки превращаются в волшебный мир цветочных фантазий

"В Кыргызстане произрастает 33 вида тюльпанов, 22 из них выращиваются и сохраняются в Ботаническом саду Национальной академии наук, в том числе шесть тюльпанов-эндемиков, которые не растут нигде, только в нашей стране. Наша уникальная коллекции, где собраны эндемики, высоко ценится в мировом научном сообществе", - сказал в интервью vb.kg директор Ботанического сада Мелис Чакибаев.

По словам научного сотрудника лаборатории геоботаники Института биологии, со-председателя международной группы по диким тюльпанам Ормона Султангазиева, коллекция носит имя доктора биологических наук, профессора Кайыркула Шалпыкова. Этому видному ученому, члену-корреспонденту Национальной академии наук, бывшему директору Института химии и фитотехнологий НАН КР принадлежит идея о ее создании и о проведении этого фестиваля. Он внес неоценимый вклад в развитии биологической науки нашей страны.

"Именно профессор Шалпыков в 2019 году первым из ученых в этой области обратил внимание на изучение диких тюльпанов и разработал проект по защите этих растений. На основе этого проекта была создана коллекция диких тюльпанов, которая теперь заслуженно носит его имя. А в 2021 году по его инициативе в Бишкеке был проведен первый фестиваль диких тюльпанов. К сожалению, Кайыркул Тункатарович умер в прошлом году, но дело его, как видите, живет", - рассказал "Вечернему Бишкеку" Ормон Султангазиев.

За эти годы фестиваль приобрел статус крупного международного научного форума, на который приезжают научные сотрудники из многих стран мира, чтобы поделиться своими научными разработками в области выращивания, сохранения цветов-красавцев, созданных природой. Тема нынешней научной встречи "Тюльпаны-эндемики Кыргызстана и Центральной Азии". На фестиваль приехали представители научного сообщества из стран Центральной Азии, России, Китая и других стран. В своих научных докладах они делились опытом выращивания и сохранения дикорастущих видов тюльпанов за пределами их ареала. Тема наиважнейшая в условиях быстро меняющейся окружающей среды во всех странах мира и из-за воздействия человека, и изменения климата.

"Честно сказать, я впечатлен горными тюльпанами, выращенными в нашем Ботаническом саду. Судя по их бодрому виду, они неплохо осваиваются и в наших условиях. Один из наших эндемиков принимал участие в представительном международном конкурсе в Америке и вышел в финал. И даже если он и не занял первое место, но сам факт того, что наши тюльпаны выходят на такой уровень, это – уже достижение. Хорошо и то, что наши ученые не замыкаются в пределах страны, а выходят на такие престижные конкурсы, участвуют в международных конференциях. И нынешний научный форум - тому подтверждение, - сказал на официальной церемонии открытия фестиваля президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов.

Сейчас в интернете, на Фейсбуке разгорается очень оживленная дискуссия по поводу того, что Ботсад по улице Ахунбаева, якобы, уничтожается, деревья в нем вырубаются и тому подобное. Но все это неправда. Я специально приехал, чтобы открыть этот фестиваль и рассказать горожанам, что мы там сегодня делаем. Многие бишкекчане, наверное, помнят, что лет пять назад там просто невозможно было даже пройти, поскольку все заросло сорняками. Вместо сада был лес, в котором обитали восемь шакалов. Представляете, в каком состоянии был Ботсад! Чтобы возродить новое, надо было выкорчевать старое. Что мы сейчас и делаем. Посадили там пока клубнику и землянику, а между грядками уже растут новые сорта плодовых деревьев. И пока клубника дает урожай, подрастает новый сад. Года через два там не будет уже клубники, а будут цвести деревья, - пояснил президент Академии наук.

А что касается фестиваля, то это – прекрасное и очень яркое зрелище. И, разумеется, важное событие, поскольку научные сотрудники из разных стран во время таких встреч объединяются, чтобы защитить природу в ее первозданном виде. Сегодня в мире это одна из самых актуальных проблем. И хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к горожанам, чтобы они, будучи в горах, не срывали тюльпаны и маки. Приходилось видеть, как огромными букетами они везут их с гор. И не успевают довезти, поскольку цветы умирают уже в машине", - справедливо заметил Канатбек Абдрахматов.

По инициативе Кыргызстана была создана международная группа специалистов по диким тюльпанам. Сегодня она объединяет научных сотрудников почти из сорока стран. Как рассказал ее со-председатель Ормон Султангазиев, на основе научных данных они занесли практически все центральноазиатские дикие тюльпаны в Красную книгу и три вида – в Зеленую книгу. И, конечно, проводят большую работу по осведомленности населения об уникальных растениях, в том числе о красавцах-дикарях. "Сейчас в обществе уже есть осознание необходимости сохранения природы, но только совместными усилиями науки и населения можно добиться хороших результатов. Фотовыставки, проекты, экскурсии, создание сайта - все это помогает нам, как научной группе, реализовать главную задачу – сохранить уникальные растения и дать знания людям о них, об окружающей нас среде и показать, как можно и нужно жить в ладу с природой".

На мой вопрос, как называется вышедший в финал международного конкурса в Америке наш тюльпан, Ормон Султангазиев ответил: "Вверх стремящийся. Такого вида нет ни в одной стране, он растет только в наших горах и теперь в Ботаническом саду Академии наук".

Всем участникам и гостям фестиваля, конечно же, показали в первую очередь гордость Ботсада – уникальную коллекцию эндемиков имени Кайыркула Шалпыкова. Старший научный сотрудник лаборатории цветочно-декоративных растений Ирина Попова с такой нежностью и любовью ухаживает за высокогорными, свободолюбивыми красавцами, что дикари неплохо освоились и в городе. "Смирился" даже один из самых привередливых эндемиков в коллекции - тюльпан Жака, который пока не поддается искусственному опылению. А Вверх стремящийся действительно вызывает восторг, выделяясь среди собратьев своей стройностью и ярко-солнечной расцветкой внутри и с терракотовым оттенком снаружи. Из всех эндемиков в коллекции он, кстати, адаптировался лучше всех. Здесь растет уже более 20 стеблей. И главная задача специалистов - увеличить их популяцию.

По словам научных сотрудников лаборатории цветочно-декоративных растений, они изучают, размножают, выращивают своих "питомцев", чтобы часть из них позже вернуть обратно в дикую природу, потому что есть угроза исчезновения этих видов вообще из флоры Кыргызстана. Дикие тюльпаны также могут использоваться для выведения новых сортов. Они служат источником генетического разнообразия, позволяя получать гибриды с уникальной окраской и высокой жизнеспособностью.

Представители Ботанического сада Московского государственного университета подарили своим кыргызским коллегам чрезвычайно ценный и редкий в мире экземпляр – лилию Дориантес пальмера. По словам кандидата биологических наук, научного сотрудника Ботсада МГУ Алексея Филина, в субтропической оранжерее Ботсада ее посадили в 1950-е годы и только недавно она впервые за 75 лет зацвела. Вообще же она вырастает до гигантских размеров - листья могут достигать четырех метров, а соцветие – трех метров в длину. В живой природе уникальная лилия встречается лишь в Австралии. "Может, Дориантес пальмера зацветет у вас раньше, чем у нас", - сказал Алексей Филин, передавая пока маленькое растеньице директору нашего Ботанического сада.

В Ботаническом саду было немало и бишкекчан, которые пришли полюбоваться тюльпанами, подышать свежим воздухом. Кстати, несмотря на то, что сад находится в черте города, дышится здесь легко из-за обилия зелени. Среди посетителей была супружеская чета из Калифорнии – Дэвид и Марго. В Кыргызстане они живут уже почти год, учат кыргызский язык, чтобы, как они пояснили, общаться с людьми и ближе познакомиться с кыргызской культурой. В Ботсад пришли, узнав о фестивале диких тюльпанов. И, судя по вверх поднятому большому пальцу Дэвида, они в восторге от экскурсии и, конечно, от многообразия тюльпанов.