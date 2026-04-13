В Бишкеке прошел городской чемпионат по практической стрельбе

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке состоялся чемпионат города по практической стрельбе, собравший более 30 профессиональных спортсменов. Соревнования прошли 11 апреля на базе спортивно-стрелкового комплекса "9×19", сообщает пресс-служба мэрии.

Турнир был организован в соответствии с действующими правилами практической стрельбы. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, соревнуясь в точности, скорости и тактическом мастерстве. По итогам чемпионата победители и призеры были награждены медалями и дипломами.

Отмечается, что соревнования прошли в конкурентной атмосфере и стали еще одним подтверждением роста популярности и уровня развития стрелкового спорта в столице Кыргызстана.


Теги:
стрельба, чемпионат, Бишкек
