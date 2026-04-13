СМИ ЦА могут подать заявки на международный конкурс "Медиа-Науруз 2026"

Алтайский государственный университет объявил о старте Международного конкурса журналистских работ "Медиа-Науруз 2026". Об этом сообщили организаторы.

Как уточняется, конкурс проводит НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". В этом году его главной темой станет национальная гордость народов России и Центральной Азии.

Организаторы выделили три тематические номинации: "Национальная гордость. Личность", "Национальная гордость. Событие" и "Национальная гордость. Наследие". Конкурс приурочен к Году единства народов России и направлен на популяризацию культурного и исторического наследия славяно-тюркских народов.

К участию допускаются печатные и электронные материалы, опубликованные в 2026 году. Подать заявки могут как отдельные авторы журналисты, студенты и блогеры, так и редакции и пресс-службы.

По данным организаторов, особое внимание будет уделено материалам о выдающихся личностях, значимых культурных событиях, а также традициях и артефактах народов Большого Алтая.

Работы принимаются с 21 марта по 31 декабря 2026 года. Итоги конкурса подведут в марте 2027 года.

В оргкомитете напомнили, что в 2025 году победителями конкурса стали представители СМИ из Кыргызстана, России и Казахстана. В номинации "Наша общая Великая Победа!" отмечены Сергей Зюзин ("Российская газета"), Нурайым Рысмамбетова (Sputnik Кыргызстан) и Назгуль Абдыразакова ("Вечерний Бишкек"). В номинации "Экспедиции Большого Алтая" Айтурган Сатиева (Sputnik Кыргызстан), Владимир Токмаков ("Катунь 24") и Алексей Татарников (Kz24.news).

