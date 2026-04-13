Погода
$ 87.42 - 87.73
€ 101.62 - 102.57

СМИ ЦА могут подать заявки на международный конкурс "Медиа-Науруз 2026"

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Алтайский государственный университет объявил о старте Международного конкурса журналистских работ "Медиа-Науруз 2026". Об этом сообщили организаторы.

Как уточняется, конкурс проводит НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". В этом году его главной темой станет национальная гордость народов России и Центральной Азии.

Организаторы выделили три тематические номинации: "Национальная гордость. Личность", "Национальная гордость. Событие" и "Национальная гордость. Наследие". Конкурс приурочен к Году единства народов России и направлен на популяризацию культурного и исторического наследия славяно-тюркских народов.

К участию допускаются печатные и электронные материалы, опубликованные в 2026 году. Подать заявки могут как отдельные авторы журналисты, студенты и блогеры, так и редакции и пресс-службы.

По данным организаторов, особое внимание будет уделено материалам о выдающихся личностях, значимых культурных событиях, а также традициях и артефактах народов Большого Алтая.

Работы принимаются с 21 марта по 31 декабря 2026 года. Итоги конкурса подведут в марте 2027 года.

В оргкомитете напомнили, что в 2025 году победителями конкурса стали представители СМИ из Кыргызстана, России и Казахстана. В номинации "Наша общая Великая Победа!" отмечены Сергей Зюзин ("Российская газета"), Нурайым Рысмамбетова (Sputnik Кыргызстан) и Назгуль Абдыразакова ("Вечерний Бишкек"). В номинации "Экспедиции Большого Алтая" Айтурган Сатиева (Sputnik Кыргызстан), Владимир Токмаков ("Катунь 24") и Алексей Татарников (Kz24.news).

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте организаторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457679
Теги:
конкурс, Россия, студенты, Центральная Азия, Кыргызстан, журналисты, СМИ
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  