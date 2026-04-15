Как в Кыргызстане внедряет умную защиту от стихийных бедствий

Центральная Азия все чаще сталкивается с последствиями изменения климата - от засух до разрушительных селевых потоков. В этом контексте Кыргызстан постепенно формирует подход, который может изменить саму логику борьбы со стихийными бедствиями. Вместо того чтобы бороться с последствиями, страна инвестирует в предотвращение рисков через восстановление природы.

Речь идет о природоориентированных решениях - подходе, который в последние годы активно продвигается международными организациями. В Кыргызстане данная стратегия реализуется в рамках проекта "Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике" (Программа RESILAND CA+ или KG RESILAND). Это меняет саму рамку восприятия, так как ландшафт здесь становится не только экологическим ресурсом, но и элементом инфраструктуры безопасности.

Как это выглядит на практике

Как рассказала VB.KG заместитель директора Отдела реализации проектов при МЧС КР и руководитель проекта KG RESILAND в Кыргызской Республике Чинара Бербаева, ключевое отличие подхода заключается в системной интеграции мер по восстановлению ландшафтов в политику снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

"В Кыргызстане формируется подход, при котором восстановление ландшафтов рассматривается как часть системы обеспечения безопасности территорий. В том числе эта работа реализуется в рамках проекта Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике, Программа RESILAND CA+ (KG RESILAND), который позволяет выстраивать комплексную систему - от оценки рисков и научного обоснования до внедрения решений на наиболее уязвимых участках. Такой подход усиливает превентивную составляющую и позволяет снижать риски еще на этапе их формирования", - подчеркнула Чинара Бербаева.

На практике это означает внедрение системных решений, таких как восстановление растительного покрова, посадка деревьев, террасирование склонов и создание небольших дамб в зонах формирования селевых потоков. Эти меры не требуют масштабных инвестиций, но способны существенно снижать риски.

Механизм их действия хорошо изучен, ведь растительность укрепляет почву и удерживает влагу, снижая поверхностный сток. Террасирование в свою очередь замедляет движение воды и грязевых масс, в результате чего поток теряет энергию еще на этапе формирования. По оценкам Всемирного банка, восстановление ландшафтов может снижать эрозию почв до 70 процентов, что напрямую влияет на вероятность возникновения селевых потоков.

Экономика и долгосрочный эффект

Проблема для региона носит системный характер, так как до 60 процентов земель в Центральной Азии уже подвержены деградации. Это означает, что природная защита в виде почв и растительности серьезно ослаблена. На этом фоне любые экстремальные осадки становятся триггером для катастроф.

Традиционный ответ на такие угрозы - инженерные сооружения, включая дамбы и каналы. Однако они часто работают уже "на выходе", когда поток сформирован. Природоориентированные решения действуют иначе и снижают риск на ранней стадии. Это не замена инженерной инфраструктуры, а ее эффективное дополнение.

По оценкам международных экспертов, каждый доллар, вложенный в восстановление ландшафтов, может приносить от 7 до 30 долларов экономической отдачи за счет предотвращенного ущерба. Но главный эффект здесь долгосрочный. Восстановленные экосистемы одновременно уменьшают риски бедствий, повышают продуктивность земель и улучшают водный баланс. Именно поэтому проект RESILAND в Кыргызстане рассматривается как часть более широкой стратегии устойчивого развития.

Защита от стихийных бедствий начинается не с бетона и техники, а прежде всего с состояния самой земли. В этом контексте опыт Кыргызстана показывает, что природа может стать главным союзником в борьбе с климатическими рисками.