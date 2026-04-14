ГКНБ пресёк деятельность наркогруппы в Иссык-Кульской области

ГКНБ сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Иссык-Кульской области. Задержаны организаторы, изъята крупная партия веществ и ликвидирован канал сбыта.

Операция проведена совместно с УВД Иссык-Кульской области. По данным ведомства, пресечён устойчивый канал распространения запрещённых веществ на территории региона.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны А.С.К. и К.Т.Н. выполнявшие координирующую роль в противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружена нарколаборатория, где наркотические средства изготавливались кустарным способом. Также изъято более 10 килограммов смеси веществ и химических компонентов, предназначенных для производства психотропных веществ и их дальнейшего сбыта.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данной деятельности.