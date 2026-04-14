Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

ГКНБ пресёк деятельность наркогруппы в Иссык-Кульской области

182  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Иссык-Кульской области. Задержаны организаторы, изъята крупная партия веществ и ликвидирован канал сбыта.

Операция проведена совместно с УВД Иссык-Кульской области. По данным ведомства, пресечён устойчивый канал распространения запрещённых веществ на территории региона.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны А.С.К. и К.Т.Н. выполнявшие координирующую роль в противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружена нарколаборатория, где наркотические средства изготавливались кустарным способом. Также изъято более 10 килограммов смеси веществ и химических компонентов, предназначенных для производства психотропных веществ и их дальнейшего сбыта.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данной деятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457711
Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, наркотики
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  