Президент раскритиковал депутатов за мелкие вопросы в Жогорку Кенеше

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с жителями Чон-Алайского района заявил, что депутаты Жогорку Кенеша должны сосредотачиваться на вопросах государственного масштаба, а не на частных проблемах. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, парламенту следует работать с задачами, влияющими на экономику страны в целом, речь идет о проектах и инициативах на миллиарды и триллионы сомов. При этом он раскритиковал отдельных депутатов, которые поднимают вопросы локального уровня.

В качестве примера президент привел случаи, когда народные избранники выносят на обсуждение незначительные темы.

Избираете своего парня из села, а он потом спорит с инспекторами ГАИ и поднимает в парламенте вопрос на 300 сомов. Депутат должен поднимать проблемы на 3 миллиарда и 3 триллиона сомов вопросы государственного масштаба, - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства также напомнил, что в стране обеспечена свобода выборов, и призвал граждан более ответственно подходить к выбору своих представителей.

По его словам, избирателям не стоит руководствоваться личными связями или знакомством с кандидатами. Приоритетом должны быть образование, компетентность и готовность работать на развитие страны.

Мы дали вам свободные выборы вы сами отправляете своих представителей. Власть не вмешивается, учителя и врачи не участвуют. Теперь нужно привыкнуть к этому и не продавать голос, не выбирать по знакомству. Нужно избирать молодых, энергичных и грамотных людей,- подчеркнул президент.

Садыр Жапаров добавил, что в противном случае страна рискует столкнуться с прежними проблемами. Он призвал граждан внимательно относиться к избирательному процессу, обсуждать кандидатов и не допускать подкупа голосов.


