В Кыргызстане сменились депутаты местных кенешей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 14 апреля досрочно прекратила полномочия ряда депутатов местных кенешей.

Соответствующие решения приняты на заседании ЦИК на основании постановлений территориальных избирательных комиссий и личных заявлений депутатов. Освободившиеся мандаты переданы следующим по очереди кандидатам.

В Московском районе (Ак-Сууйский айылный кенеш) прекращены полномочия Мусуралиева Азамата Эргешбаевича мандат передан Алкожоеву Каныбеку Суеркуловичу.

В городе Каинды (городской кенеш) прекращены полномочия Атабаева Нурмухамеда Адилбековича (фракция "Ынтымак") мандат передан Подгорному Евгению Анатольевичу (партия "Ынтымак").

В Чуйском районе (айылный кенеш Онбир-Жылга) прекращены полномочия Айтбаевой Гулукан Токтоналиевны мандат передан Давлеталиевой Назик Акылбековне.

В Таласском районе (Беш-Ташский айылный кенеш) прекращены полномочия Суйналиевой Нурзиды Койчумановны мандат передан Асановой Чынаркан Озубековне.

В Бакай-Атинском районе (Бакай-Атинский айылный кенеш) прекращены полномочия Сулайманова Тагая Мырсаковича мандат передан Саматову Мурату Замирбековичу.

В городе Кочкор-Ата (городской кенеш) прекращены полномочия Шамаматовой Зиягуль Курбаналиевны (фракция "Ынтымак") мандат передан Абдыраимовой Гулгаакы Урубаевне (партия "Ынтымак").

В городе Узген (городской кенеш) прекращены полномочия Каримовой Мухаббатхон Турсинбаевны и Абдурахмановой Мархабахон Номанжоновны (фракция "Ыйман Нуру") мандаты переданы Курбанову Негмату Баширахуновичу и Хасанову Арсланбеку Мрахваровичу (партия "Ыйман Нуру").

В городе Ош (городской кенеш) прекращены полномочия Абдырахман уулу Кутманалы (фракция "Мурас") на основании личного заявления.

В городе Кызыл-Кыя (городской кенеш) прекращены полномочия Гапирова Дамира Мамытовича (фракция "НДПК") мандат передан Сапарову Манасбеку Базарбаевичу (партия "НДПК").

Все решения приняты на основании поданных заявлений о сложении полномочий.


местный кенеш, Кыргызстан, Депутат
