Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Фермеры Кыргызстана могут бесплатно получить семя племенного скота

246  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане перед выездом на джайлоо для владельцев скота наступает наиболее благоприятный период для улучшения качественных показателей поголовья. В связи с этим Служба ветеринарии и развития животноводства начала бесплатную выдачу семени племенных животных для искусственного осеменения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Данный метод признан одним из самых эффективных способов повышения продуктивности хозяйства. Искусственное осеменение позволяет существенно улучшить породные качества животных, а также заметно повысить их молочную и мясную доходность. Кроме того, использование генетического потенциала высококлассного племенного скота помогает вырастить потомство, более устойчивое к различным заболеваниям.

Специалисты профильной службы подчеркивают, что все процедуры проводятся с соблюдением строгих ветеринарных требований. Для того чтобы воспользоваться возможностью и бесплатно получить качественный биоматериал, владельцам скота необходимо обратиться к технику-осеменатору в своем регионе или в местные ветеринарные службы. Фермеров призывают не упускать время и своевременно заняться обновлением стада до начала пастбищного сезона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457730
Теги:
ветеринария, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  