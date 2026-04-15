Фермеры Кыргызстана могут бесплатно получить семя племенного скота

В Кыргызстане перед выездом на джайлоо для владельцев скота наступает наиболее благоприятный период для улучшения качественных показателей поголовья. В связи с этим Служба ветеринарии и развития животноводства начала бесплатную выдачу семени племенных животных для искусственного осеменения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Данный метод признан одним из самых эффективных способов повышения продуктивности хозяйства. Искусственное осеменение позволяет существенно улучшить породные качества животных, а также заметно повысить их молочную и мясную доходность. Кроме того, использование генетического потенциала высококлассного племенного скота помогает вырастить потомство, более устойчивое к различным заболеваниям.

Специалисты профильной службы подчеркивают, что все процедуры проводятся с соблюдением строгих ветеринарных требований. Для того чтобы воспользоваться возможностью и бесплатно получить качественный биоматериал, владельцам скота необходимо обратиться к технику-осеменатору в своем регионе или в местные ветеринарные службы. Фермеров призывают не упускать время и своевременно заняться обновлением стада до начала пастбищного сезона.