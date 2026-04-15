Международные организации обвинили Токаева в репрессиях против СМИ

Шесть международных правозащитных и медийных организаций направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Авторы письма предупреждают, что волна уголовных преследований журналистов и давление на независимые медиа подрывают провозглашённую им концепцию "Нового Казахстана" и политику "закона и порядка" и требуют немедленных шагов по прекращению репрессий, пишет ИА "Фергана".

В обращении говорится, что с декабря 2025 года как минимум четверо известных независимых журналистов в Казахстане находятся под домашним арестом в рамках уголовных дел, а троим из них инкриминируют "распространение заведомо ложной информации" по статье 274 УК, предусматривающей до трёх лет лишения свободы и сформулированной настолько широко, что, по мнению правозащитников, она открывает широчайшее поле для злоупотреблений и используется против критически настроенных медиа.

Авторов письма тревожит, что на фоне официальной риторики о реформировании системы власти и укреплении верховенства закона, на практике правоохранительные органы перенастраивают репрессивный инструментарий на подавление свободной журналистики, формируя атмосферу страха и самоцензуры.

Особое внимание уделяется делу основательницы и главного редактора популярного издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой, которую с 1 декабря 2025 года держат под домашним арестом по делу о "ложной информации" после её публичных обвинений в адрес одного из министров в коррупции и тяжких преступлениях. Международные организации подчёркивают, что формально предъявленные обвинения не связаны напрямую с этим эфиром, но рассматривают уголовное преследование как форму возмездия за расследовательскую работу Бажкеновой, на фоне которой власти игнорировали многомесячную кампанию травли, включавшую персональные похоронные венки, фальшивые некрологи и сгенерированное при помощи ИИ видео, где её адвокат якобы объявляет о её самоубийстве. Дополнительным сигналом для правозащитников стала расплата за активную защиту Бажкеновой: её адвоката лишили права на профессию, что они трактуют как давление на юридическое сообщество.

В письме подробно разбирается и ситуация вокруг главного редактора агентства KazTAG Амира Касенова, который с 24 декабря 2025 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении заведомо ложной информации после жалобы финансовой компании Freedom Finance, контролируемой бизнесменом Тимуром Турловым. Авторы документа связывают уголовное дело с критическими публикациями KazTAG об этой структуре и указывают, что арест Касенова последовал за его публичной критикой расследования и заявлениями о давлении со стороны следствия, что укрепляет впечатление о попытке силовиков подавить неудобное медиа экономическими и уголовно-правовыми инструментами.

Ещё один фигурант - директор KazTAG Асет Матаев, который ранее уже отбывал срок по связанной с профессиональной деятельностью статье, был в марте 2026 года арестован по обвинению в хулиганстве, хотя сам стал жертвой нападения с монтировкой и получил перелом нижней части лба и другие травмы. Международные организации считают необходимым всестороннее и прозрачное расследование и самого нападения, и уголовного дела, не исключая, что они могут быть напрямую связаны с журналистской работой Матаева.

Третьим журналистом, помещённым под домашний арест по статье о "ложной информации", стала независимая репортёрка Ботагоз Омарова, против которой дело возбудили из‑за публикации в Telegram-канале о том, что фирма, строившая конюшню для администрации президента, якобы не рассчиталась с субподрядчиками. Коллеги характеризуют Омарову как максимально скрупулёзную в проверке фактов журналистку, а авторы письма видят в её деле симптом более широкой тенденции: любое публичное освещение чувствительных для властей или государственных подрядчиков сюжетов может оборачиваться уголовным преследованием по "репутационной" статье. В этом же контексте упомянуто дело Лукпана Ахмедьярова, основателя проекта "Просто журналистика", задержанного и допрошенного в апреле 2025 года по подозрению в распространении ложной информации, которое правозащитники также считают политически мотивированным.

Письмо выводит отдельные кейсы в более широкий контекст деградации медиасреды в Казахстане, упоминая многомесячные отказы в аккредитации журналистам Радио Азаттык под предлогом "распространения ложных сведений", блокировку издания ResPublika, постоянные кибератаки на ведущие СМИ и давление на спонсоров независимых проектов.

Характерным примером этого давления авторы называют закрытие 30 марта популярного проекта Airan, руководство которого прямо заявило, что на его доноров оказывалось давление с целью вынудить их прекратить финансирование медиа, что, в сочетании с блокировками аккаунтов журналистов и правозащитных организаций в соцсетях по надуманным, вероятно скоординированным жалобам, создает режим управляемого удушения независимой прессы.

Международные организации фиксируют, что Казахстан формально декларирует движение к либерализации и реформированию законодательства о СМИ, но на практике расширяет репрессивную практику, используя размытые уголовные нормы, административные барьеры и неформальное экономическое давление. Они приветствуют сообщения о том, что Министерство культуры и информации рассматривает возможность частичной декриминализации статьи 274, но подчёркивают: без освобождения всех журналистов, преследуемых за профессиональную деятельность, полной декриминализации наказаний за "ложную информацию" и отказа от практики показательных дел власти не смогут убедительно доказать серьёзность курса на "Новый Казахстан".

В завершение авторы письма формулируют три ключевых требования к Токаеву: обеспечить освобождение всех журналистов, подвергшихся уголовному преследованию за работу, и снять с них обвинения; инициировать реальную, а не частичную декриминализацию статьи 274, чтобы исключить её использование как инструмента расправы с критиками; а также провести личную встречу президента с представителями подписантов для обсуждения реформ, необходимых для защиты свободы слова. Они предупреждают, что продолжение нынешнего курса, сочетающего жесткое применение "антифейковой" статьи с административными и цифровыми атаками на медиа, способно нанести необратимый ущерб доверению к реформаторской повестке Токаева - и превращает заявленный им "Новый Казахстан" в риторику, противоречащую реальности уголовного преследования журналистов.