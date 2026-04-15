Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Международные организации обвинили Токаева в репрессиях против СМИ

235  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шесть международных правозащитных и медийных организаций направили открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Авторы письма предупреждают, что волна уголовных преследований журналистов и давление на независимые медиа подрывают провозглашённую им концепцию "Нового Казахстана" и политику "закона и порядка" и требуют немедленных шагов по прекращению репрессий, пишет ИА "Фергана".

В обращении говорится, что с декабря 2025 года как минимум четверо известных независимых журналистов в Казахстане находятся под домашним арестом в рамках уголовных дел, а троим из них инкриминируют "распространение заведомо ложной информации" по статье 274 УК, предусматривающей до трёх лет лишения свободы и сформулированной настолько широко, что, по мнению правозащитников, она открывает широчайшее поле для злоупотреблений и используется против критически настроенных медиа.

Авторов письма тревожит, что на фоне официальной риторики о реформировании системы власти и укреплении верховенства закона, на практике правоохранительные органы перенастраивают репрессивный инструментарий на подавление свободной журналистики, формируя атмосферу страха и самоцензуры.

Особое внимание уделяется делу основательницы и главного редактора популярного издания Orda.kz Гульнары Бажкеновой, которую с 1 декабря 2025 года держат под домашним арестом по делу о "ложной информации" после её публичных обвинений в адрес одного из министров в коррупции и тяжких преступлениях. Международные организации подчёркивают, что формально предъявленные обвинения не связаны напрямую с этим эфиром, но рассматривают уголовное преследование как форму возмездия за расследовательскую работу Бажкеновой, на фоне которой власти игнорировали многомесячную кампанию травли, включавшую персональные похоронные венки, фальшивые некрологи и сгенерированное при помощи ИИ видео, где её адвокат якобы объявляет о её самоубийстве. Дополнительным сигналом для правозащитников стала расплата за активную защиту Бажкеновой: её адвоката лишили права на профессию, что они трактуют как давление на юридическое сообщество.

В письме подробно разбирается и ситуация вокруг главного редактора агентства KazTAG Амира Касенова, который с 24 декабря 2025 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении заведомо ложной информации после жалобы финансовой компании Freedom Finance, контролируемой бизнесменом Тимуром Турловым. Авторы документа связывают уголовное дело с критическими публикациями KazTAG об этой структуре и указывают, что арест Касенова последовал за его публичной критикой расследования и заявлениями о давлении со стороны следствия, что укрепляет впечатление о попытке силовиков подавить неудобное медиа экономическими и уголовно-правовыми инструментами.

Ещё один фигурант - директор KazTAG Асет Матаев, который ранее уже отбывал срок по связанной с профессиональной деятельностью статье, был в марте 2026 года арестован по обвинению в хулиганстве, хотя сам стал жертвой нападения с монтировкой и получил перелом нижней части лба и другие травмы. Международные организации считают необходимым всестороннее и прозрачное расследование и самого нападения, и уголовного дела, не исключая, что они могут быть напрямую связаны с журналистской работой Матаева.

Третьим журналистом, помещённым под домашний арест по статье о "ложной информации", стала независимая репортёрка Ботагоз Омарова, против которой дело возбудили из‑за публикации в Telegram-канале о том, что фирма, строившая конюшню для администрации президента, якобы не рассчиталась с субподрядчиками. Коллеги характеризуют Омарову как максимально скрупулёзную в проверке фактов журналистку, а авторы письма видят в её деле симптом более широкой тенденции: любое публичное освещение чувствительных для властей или государственных подрядчиков сюжетов может оборачиваться уголовным преследованием по "репутационной" статье. В этом же контексте упомянуто дело Лукпана Ахмедьярова, основателя проекта "Просто журналистика", задержанного и допрошенного в апреле 2025 года по подозрению в распространении ложной информации, которое правозащитники также считают политически мотивированным.

Письмо выводит отдельные кейсы в более широкий контекст деградации медиасреды в Казахстане, упоминая многомесячные отказы в аккредитации журналистам Радио Азаттык под предлогом "распространения ложных сведений", блокировку издания ResPublika, постоянные кибератаки на ведущие СМИ и давление на спонсоров независимых проектов.

Характерным примером этого давления авторы называют закрытие 30 марта популярного проекта Airan, руководство которого прямо заявило, что на его доноров оказывалось давление с целью вынудить их прекратить финансирование медиа, что, в сочетании с блокировками аккаунтов журналистов и правозащитных организаций в соцсетях по надуманным, вероятно скоординированным жалобам, создает режим управляемого удушения независимой прессы.

Международные организации фиксируют, что Казахстан формально декларирует движение к либерализации и реформированию законодательства о СМИ, но на практике расширяет репрессивную практику, используя размытые уголовные нормы, административные барьеры и неформальное экономическое давление. Они приветствуют сообщения о том, что Министерство культуры и информации рассматривает возможность частичной декриминализации статьи 274, но подчёркивают: без освобождения всех журналистов, преследуемых за профессиональную деятельность, полной декриминализации наказаний за "ложную информацию" и отказа от практики показательных дел власти не смогут убедительно доказать серьёзность курса на "Новый Казахстан".

В завершение авторы письма формулируют три ключевых требования к Токаеву: обеспечить освобождение всех журналистов, подвергшихся уголовному преследованию за работу, и снять с них обвинения; инициировать реальную, а не частичную декриминализацию статьи 274, чтобы исключить её использование как инструмента расправы с критиками; а также провести личную встречу президента с представителями подписантов для обсуждения реформ, необходимых для защиты свободы слова. Они предупреждают, что продолжение нынешнего курса, сочетающего жесткое применение "антифейковой" статьи с административными и цифровыми атаками на медиа, способно нанести необратимый ущерб доверению к реформаторской повестке Токаева - и превращает заявленный им "Новый Казахстан" в риторику, противоречащую реальности уголовного преследования журналистов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457731
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  