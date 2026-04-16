В Казахстане ужесточили порядок выдачи ВНЖ

- Светлана Лаптева
В Казахстане начали действовать обновленные правила оформления вида на жительство, которые существенно меняют процедуру для иностранных граждан. Пилотный проект, рассчитанный до конца 2026 года, внедряет многоступенчатый цифровой фильтр и новые квалификационные требования. Теперь процесс получения статуса занимает около месяца и включает в себя пять последовательных стадий.

Главным новшеством стала скоринговая модель оценки, согласно которой соискателю необходимо набрать минимум 400 баллов по восьми различным критериям. Проверка проводится в цифровом формате и подразумевает глубокий аудит со стороны полиции и органов национальной безопасности, а завершается процедура очным собеседованием.

Для успешной подачи документов иностранцу необходимо соответствовать ряду жестких условий. Обязательным этапом стало тестирование KAZTEST, где для получения ВНЖ нужно подтвердить владение казахским языком как минимум на элементарном уровне (А1), набрав не менее 30 процентов правильных ответов в каждом блоке. Также выросли требования к финансовой устойчивости - сумма необходимого подтверждения платежеспособности в 2026 году составляет 5,7 миллиона тенге на каждого взрослого члена семьи. Деньги должны находиться на счету в банке-резиденте Казахстана. Кроме того, иностранец обязан предоставить официальное разрешение от государства своего происхождения на выезд для постоянного проживания за рубежом.

Несмотря на общее ужесточение, законодательство предусматривает преференции для отдельных категорий. Новые правила и балльная система не затрагивают участников программы Digital Nomad, инвесторов, представителей востребованных профессий и политических беженцев. Также упрощенный порядок сохраняется при продлении уже имеющегося вида на жительство. Власти Казахстана подчеркивают, что данные меры направлены на качественный отбор мигрантов и их более эффективную интеграцию в социальную и профессиональную среду республики.


