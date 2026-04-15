В Токмоке выявили незаконный зоопарк с дикими животными

В Токмоке выявили передвижной зоопарк с дикими животными без разрешительных документов. Рейд провели сотрудники Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с представителем общественного фонда "Бугу эне", милицией и специалистами городской ветеринарной службы.

По данным Минприроды, проверка прошла в 3-м микрорайоне города. В ходе осмотра установлено, что у животных отсутствуют необходимые документы. По данному факту на месте составлен акт.

До выяснения законности происхождения животных их изъяли и передали на ответственное хранение в фонд "Бугу эне". Оформлен соответствующий акт изъятия.

Среди изъятых животных: африканский лев, бурый медведь, кенгуру, обезьяна, волки, шакалы, филин, эму, двугорбый верблюд и черный гриф.

В настоящее время ведется сбор материалов, по итогам которого будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Служба экологического и технического надзора призывает граждан не допускать незаконного содержания диких животных и соблюдать требования природоохранного законодательства.