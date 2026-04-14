Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Минздрав КР и KfW обсудили строительство перинатальных центров

218  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка развития (KfW), которая продлится до 23 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

В рамках миссии в Министерстве здравоохранения состоялась встреча первого заместителя министра Тилека Мамадалиева со старшим портфолио-менеджером KfW по сектору здравоохранения в Кыргызстане Томасом Финкеном.

Стороны обсудили ход реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, а также определили приоритеты дальнейшего сотрудничества. Отдельное внимание уделено ускорению строительства перинатальных центров в Оше и Таласе.

Отмечен вклад немецкой стороны в развитие системы здравоохранения, включая снижение материнской и младенческой смертности, а также укрепление кадрового потенциала в педиатрии и неонатологии.

Минздрав выразил благодарность KfW за поддержку и подтвердил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457745
Теги:
Германия, строительство, сотрудничество, Кыргызстан, Минздрав
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  