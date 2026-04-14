Минздрав КР и KfW обсудили строительство перинатальных центров

В Кыргызстане начала работу миссия Немецкого банка развития (KfW), которая продлится до 23 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

В рамках миссии в Министерстве здравоохранения состоялась встреча первого заместителя министра Тилека Мамадалиева со старшим портфолио-менеджером KfW по сектору здравоохранения в Кыргызстане Томасом Финкеном.

Стороны обсудили ход реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, а также определили приоритеты дальнейшего сотрудничества. Отдельное внимание уделено ускорению строительства перинатальных центров в Оше и Таласе.

Отмечен вклад немецкой стороны в развитие системы здравоохранения, включая снижение материнской и младенческой смертности, а также укрепление кадрового потенциала в педиатрии и неонатологии.

Минздрав выразил благодарность KfW за поддержку и подтвердил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества.