Медиаторов Кыргызстана просят пройти регистрацию в Палате до 30 апреля

Медиаторов Кыргызской Республики призывают завершить процедуру регистрации в Палате медиаторов до 30 апреля 2026 года. В стране принят новый закон о медиации, согласно которому создана единая Палата и формируется сеть специализированных центров. Данные площадки станут основным звеном для работы с населением и повышения квалификации самих специалистов.

Как поясняет руководитель Палаты медиаторов Гулсина Кожоярова, для получения права на работу с гражданами специалисты должны зарегистрироваться в центре медиации и подать официальное заявление о вступлении в Палату.

Сами центры медиации становятся ключевыми площадками для приема граждан и урегулирования споров. Они должны быть оснащены всей необходимой информацией, включая визуальные материалы как для клиентов, так и для профессионалов. Речь идет о подробных разъяснениях процедуры, условиях участия, этическом кодексе и преимуществах данного механизма. При этом юридические лица обязаны пройти официальную регистрацию, получить ИНН и определить формат налоговых выплат.

Для эффективного функционирования судебной системы в стране необходимо подготовить не менее 1 тысячи медиаторов. Желающие пройти профильное обучение могут обратиться непосредственно в Палату медиаторов Кыргызской Республики.

Напомним, что с 1 января 2027 года в Кыргызстане медиативная встреча станет обязательной процедурой при рассмотрении ряда категорий споров.