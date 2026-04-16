Данные мониторинга цен на продукты в Кыргызстане, Казахстане и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело сравнительный анализ стоимости основных продовольственных товаров. Мониторинг, охвативший хлебобулочные изделия, овощи, мясо, молочную продукцию и другие категории, проводился 8 апреля 2026 года на рынках Кыргызстана, России и Казахстана.

Ситуация на внутреннем рынке Кыргызстана

В Кыргызской Республике зафиксированы незначительные колебания цен. Подорожание коснулось моркови (на 0,7 процента), сахара-песка (на 0,2 процента) и импортной пшеничной муки первого сорта (на 0,2 процента). В то же время отмечено снижение стоимости ряда продуктов - яйца подешевели на 0,6 процента, а рафинированное подсолнечное масло и пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2 процента снизились в цене на 0,3 процента.

Динамика цен в Республике Казахстан

В соседнем Казахстане наблюдается более выраженная разница в стоимости товаров. Значительный рост продемонстрировало сливочное масло (несоленое, без добавок) - цена на него подскочила на 10,8 процента. Также подорожали макаронные изделия (спагетти) на 3,4 процента, подсолнечное масло на 0,9 процента и картофель на 0,1 процента.

При этом существенно подешевели сахар-песок (на 5,6 процента), рис (на 4 процента) и говядина (на 3,5 процента). Небольшое снижение цен зафиксировано на вермишель, местную муку первого сорта, молоко, морковь и яйца.

Тенденции на рынке Российской Федерации

В Российской Федерации мониторинг выявил общую тенденцию к росту цен практически на все основные позиции. Наибольшее повышение затронуло сахар-песок (на 2,6 процента). Группа товаров, включающая вермишель, морковь, яйца, баранину, говядину, сливочное и подсолнечное масло, молоко и муку, подорожала в среднем на 1,3 процента. Также зафиксирован рост стоимости картофеля и лука (на 1,2 процента) и риса (на 1,1 процента).