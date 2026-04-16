Погода
$ 87.37 - 87.79
€ 101.62 - 102.57

Данные мониторинга цен на продукты в Кыргызстане, Казахстане и России

225  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело сравнительный анализ стоимости основных продовольственных товаров. Мониторинг, охвативший хлебобулочные изделия, овощи, мясо, молочную продукцию и другие категории, проводился 8 апреля 2026 года на рынках Кыргызстана, России и Казахстана.

Ситуация на внутреннем рынке Кыргызстана

В Кыргызской Республике зафиксированы незначительные колебания цен. Подорожание коснулось моркови (на 0,7 процента), сахара-песка (на 0,2 процента) и импортной пшеничной муки первого сорта (на 0,2 процента). В то же время отмечено снижение стоимости ряда продуктов - яйца подешевели на 0,6 процента, а рафинированное подсолнечное масло и пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2 процента снизились в цене на 0,3 процента.

Динамика цен в Республике Казахстан

В соседнем Казахстане наблюдается более выраженная разница в стоимости товаров. Значительный рост продемонстрировало сливочное масло (несоленое, без добавок) - цена на него подскочила на 10,8 процента. Также подорожали макаронные изделия (спагетти) на 3,4 процента, подсолнечное масло на 0,9 процента и картофель на 0,1 процента.

При этом существенно подешевели сахар-песок (на 5,6 процента), рис (на 4 процента) и говядина (на 3,5 процента). Небольшое снижение цен зафиксировано на вермишель, местную муку первого сорта, молоко, морковь и яйца.

Тенденции на рынке Российской Федерации

В Российской Федерации мониторинг выявил общую тенденцию к росту цен практически на все основные позиции. Наибольшее повышение затронуло сахар-песок (на 2,6 процента). Группа товаров, включающая вермишель, морковь, яйца, баранину, говядину, сливочное и подсолнечное масло, молоко и муку, подорожала в среднем на 1,3 процента. Также зафиксирован рост стоимости картофеля и лука (на 1,2 процента) и риса (на 1,1 процента).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457753
Теги:
Казахстан, Россия, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  