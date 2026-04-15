Бакыт Торобаев: Энергопроекты должны реализовываться без задержек

Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев 15 апреля провел масштабное совещание с инвесторами и руководителями профильных госорганов. Главной темой встречи стало ускорение строительства объектов возобновляемой энергетики на фоне обостряющегося дефицита электричества в республике.

Ситуация в отрасли остается напряженной: за последние пять лет потребление электроэнергии в Кыргызстане увеличилось более чем на 25% - с 15,4 млрд кВт⋅ч в 2020 году до 19,3 млрд кВт⋅ч по итогам 2025 года. При такой динамике к 2030 году стране потребуется уже 25 млрд кВт⋅ч ежегодно, тогда как ввод новых генерирующих мощностей пока не успевает за растущими аппетитами экономики и населения.

В ходе встречи Бакыт Торобаев обратил внимание на то, что власти максимально расширили полномочия ведомств для поддержки бизнеса, однако не все компании соблюдают установленные сроки.

"Неисполнение инвесторами своих обязательств идет вразрез с государственными интересами. Наша приоритетная задача - в кратчайшие сроки сократить дефицит электроэнергии и обеспечить устойчивость отрасли", - подчеркнул спецпредставитель президента.

Обсуждение прошло в формате B2B, где предприниматели смогли напрямую заявить о бюрократических и технических сложностях, возникающих на стадиях проектирования и возведения солнечных, ветровых и гидроэлектростанций.

По результатам совещания руководители госорганов получили протокольные поручения по точечному сопровождению каждого инвестпроекта. Руководство страны подтвердило: государство готово быть надежным партнером только для тех компаний, которые нацелены на оперативный ввод новых мощностей в эксплуатацию.