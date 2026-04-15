Фестиваль "Айдоо Фест" пройдет 18-19 апреля в селе Кожомкул

В Чуйской области пройдет аграрно-развлекательный фестиваль "Айдоо Фест 2026". Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

18–19 апреля в селе Кожомкул (напротив нового автовокзала) состоится "Айдоо Фест 2026" один из крупнейших аграрно-развлекательных фестивалей года.

В программе запланированы чемпионаты по пахоте и стрижке овец, конкурсы среди фермеров и механизаторов на точность, а также выставка овец породы арашан. Гости смогут посетить ярмарку сельскохозяйственной продукции, шоу-концерт с участием местных и зарубежных артистов, фудкорт и детские зоны.

Кроме того, компания Abank совместно с Zero проводит конкурс в социальных сетях. Среди призов - iPhone 17 Pro Max, iPad, ноутбук, планшеты и наушники. Подробности размещены на официальном сайте банка.

Для удобства гостей организуют бесплатный трансфер. В течение двух дней автобусы будут курсировать из Бишкека (площадь Ала-Тоо), а также из сел Панфилов и Манас Чуйской области.