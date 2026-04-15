ГКНБ выявил схему незаконной регистрации авто в КР

ГКНБ выявил коррупционную схему при оформлении автотранспорта в системе Государственного центра регистрации транспортных средств водительского состава при управлении делами Президента КР.

По данным ведомства отдельные лица в сговоре с сотрудниками учреждения за денежное вознаграждение незаконно оформляли автомобили, ранее не снятые с регистрационного учёта в Российской Федерации.

Фигурантами дела проходят сотрудники центра Ш.А.А., М.Д.М. и Ш.у.К. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР .

В настоящее время в отношении ответственных лиц отдела "Биримдик 24" проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ГКНБ отметили, что принимаются меры по привлечению к ответственности всех причастных.