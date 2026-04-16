Студенты КНУ заняли первое место на олимпиаде в Астане

Студенты Высшей школы экономики КНУ имени Жусупа Баласагына заняли первое место на Международной олимпиаде по бухгалтерскому учёту.

Как сообщили в вузе, соревнования прошли 9–10 апреля 2026 года в Астане на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва. В олимпиаде приняли участие 25 команд из ведущих вузов Казахстана и России.

Команду КНУ представили студенты 4 курса образовательной программы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": Урмат Азизов (капитан), Алихан Арли, Мадина Казылаева, Нурзада Сартбаева и Нуркыз Эгембердиева, которая участвовала в онлайн-формате.

По итогам олимпиады команда КНУ заняла первое место в командном зачёте. Также Нурзада Сартбаева стала победителем в индивидуальном зачёте.

Кроме конкурсной программы, представители университета приняли участие в научно-экспертных мероприятиях, включая круглый стол по вопросам трансформации бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровизации и устойчивого развития.