Кабмин расширил возможности использования пенсионных накоплений

В Кыргызстане упростили правила использования пенсионных накоплений. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров №244 от 13 апреля 2026 года.

Как сообщили в Социальном фонде, новые нормы направлены на расширение возможностей граждан и упрощение процедур обращения. Они вступят в силу с 24 апреля.

Согласно изменениям, граждане смогут повторно использовать средства накопительной части пенсии для погашения ипотечной задолженности, а также на лечение при наличии тяжёлых заболеваний, включённых в утверждённый перечень.

Кроме того, расширены права участников долевого строительства: теперь использовать пенсионные накопления смогут не только владельцы договора, но и их супруги при наличии официально зарегистрированного брака.

Одним из обязательных условий остаётся наличие на счёте более 50 тысяч сомов накопительной части пенсии.

Также упрощён процесс подачи заявления: Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать необходимые документы через государственные электронные сервисы.

Для получения консультаций граждане могут обратиться в региональные управления Социального фонда по месту жительства.