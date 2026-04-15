Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Кабмин расширил возможности использования пенсионных накоплений

285  0
Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане упростили правила использования пенсионных накоплений. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров №244 от 13 апреля 2026 года.

Как сообщили в Социальном фонде, новые нормы направлены на расширение возможностей граждан и упрощение процедур обращения. Они вступят в силу с 24 апреля.

Согласно изменениям, граждане смогут повторно использовать средства накопительной части пенсии для погашения ипотечной задолженности, а также на лечение при наличии тяжёлых заболеваний, включённых в утверждённый перечень.

Кроме того, расширены права участников долевого строительства: теперь использовать пенсионные накопления смогут не только владельцы договора, но и их супруги при наличии официально зарегистрированного брака.

Одним из обязательных условий остаётся наличие на счёте более 50 тысяч сомов накопительной части пенсии.

Также упрощён процесс подачи заявления: Социальный фонд будет самостоятельно запрашивать необходимые документы через государственные электронные сервисы.

Для получения консультаций граждане могут обратиться в региональные управления Социального фонда по месту жительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457781
Теги:
Социальный фонд, пенсии, Кыргызстан, ипотека, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  