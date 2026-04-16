Кыргызстан откроет экспорт в Китай по 32 новым видам сельхозпродукции

- Светлана Лаптева
На полях совещания министров сельского хозяйства стран ШОС состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров - министра сельского хозяйства КР Эрлиста Акунбекова с заместителем министра сельского хозяйства КНР Чжаном Чжили.

В ходе переговоров стороны отметили значительный прогресс в сертификации товаров: на текущий момент уже подписано 17 протоколов по экспорту кыргызской сельхозпродукции в Китай. Еще 3 документа находятся на стадии согласования, а по 32 новым направлениям идет активная подготовка проектов.

Кыргызская сторона выразила готовность к оперативному подписанию новых соглашений, в том числе напрямую с Главным таможенным управлением КНР. Это позволит отечественным производителям существенно расширить ассортимент товаров, поставляемых на китайский рынок.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


