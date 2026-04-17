Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Турецкая плавэлектростанция Belgin Sultan поможет Кубе с энергоснабжением

219  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Энергетическая система Кубы получила дополнительную поддержку в виде турецкой плавучей электростанции Belgin Sultan, принадлежащей компании Karpowership. Судно прибыло на остров для частичной компенсации дефицита электроэнергии, вызванного затяжным кризисом и ограничениями в поставках топлива.

Техническая особенность Belgin Sultan заключается в использовании системы "plug-and-play", которая позволяет судну подключаться к береговым сетям практически сразу после швартовки. Плавучая установка оснащена дизель-генераторами и трансформаторами высокого напряжения, обеспечивающими установленную мощность около 15 МВт.

Несмотря на то, что для масштабов страны 15 МВт являются относительно небольшим объемом, эксперты подчеркивают стратегическую важность этой генерации. Данная мощность может быть оперативно направлена на поддержание критически важной инфраструктуры, включая медицинские учреждения, системы водоснабжения и узлы связи.

Сотрудничество между турецкой Karpowership и Кубой продолжается уже более десяти лет, в течение которых мобильные электростанции неоднократно выручали остров в периоды острого дефицита генерации. Судно Belgin Sultan (IMO: 9178159), построенное в 1999 году, имеет длину около 100 метров и ширину 23 метра. Его эксплуатация рассматривается как одна из экстренных мер по стабилизации энергоснабжения Кубы в условиях текущего ресурсного кризиса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457790
Теги:
Турция, энергетика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  