Турецкая плавэлектростанция Belgin Sultan поможет Кубе с энергоснабжением

Энергетическая система Кубы получила дополнительную поддержку в виде турецкой плавучей электростанции Belgin Sultan, принадлежащей компании Karpowership. Судно прибыло на остров для частичной компенсации дефицита электроэнергии, вызванного затяжным кризисом и ограничениями в поставках топлива.

Техническая особенность Belgin Sultan заключается в использовании системы "plug-and-play", которая позволяет судну подключаться к береговым сетям практически сразу после швартовки. Плавучая установка оснащена дизель-генераторами и трансформаторами высокого напряжения, обеспечивающими установленную мощность около 15 МВт.

Несмотря на то, что для масштабов страны 15 МВт являются относительно небольшим объемом, эксперты подчеркивают стратегическую важность этой генерации. Данная мощность может быть оперативно направлена на поддержание критически важной инфраструктуры, включая медицинские учреждения, системы водоснабжения и узлы связи.

Сотрудничество между турецкой Karpowership и Кубой продолжается уже более десяти лет, в течение которых мобильные электростанции неоднократно выручали остров в периоды острого дефицита генерации. Судно Belgin Sultan (IMO: 9178159), построенное в 1999 году, имеет длину около 100 метров и ширину 23 метра. Его эксплуатация рассматривается как одна из экстренных мер по стабилизации энергоснабжения Кубы в условиях текущего ресурсного кризиса.