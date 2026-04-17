В КРСУ прошли Первые научные чтения памяти академика Владимира Плоских

В Кыргызско-Российском Славянском университете состоялось значимое для научного сообщества событие - Первые научные чтения, посвященные памяти выдающегося исследователя истории Центральной Азии, академика НАН КР Владимира Ивановича Плоских. Мероприятие объединило ведущих ученых, преподавателей и молодых исследователей, став площадкой для глубокого профессионального диалога и обмена результатами новейших изысканий в области археологии и источниковедения.

Владимир Плоских, ушедший из жизни в 2014 году, по праву считается одним из столпов исторической науки Кыргызстана. Его путь в науке начался еще в советский период, а ключевые работы были посвящены изучению древних и средневековых кочевых цивилизаций. Особое место в его биографии занимали масштабные археологические экспедиции, включая уникальные исследования в Иссык-Кульском регионе, которые позволили по-новому взглянуть на культурные связи народов Центральной Азии.

В рамках чтений участники представили серию научных докладов и презентаций, охватывающих широкий спектр актуальных вопросов истории региона. Дискуссии затронули не только конкретные археологические открытия, но и методологические подходы, которые заложил академик в своих трудах. Коллеги и ученики Владимира Ивановича отметили, что его наследие остается живым инструментом в руках современных докторантов, аспирантов и магистрантов, продолжающих дело мастера.

Организаторы подчеркнули, что подобные чтения не только сохраняют память о выдающемся ученом, но и способствуют развитию исторической науки страны. Мероприятие продемонстрировало преемственность поколений: опыт признанных академиков встретился с энергией молодых ученых, создавая фундамент для будущих открытий в изучении историко-культурного наследия Центральной Азии. Для КРСУ проведение подобных чтений становится доброй традицией, укрепляющей статус университета как важного центра гуманитарных исследований.