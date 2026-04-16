ГКНБ выявил коррупционную схему в мэрии Оша

ГКНБ выявил коррупционную схему при проведении фиктивного тендера в мэрии города Ош. Ущерб государству составил более 7,7 млн сомов.

По данным ведомства, бывший заместитель начальника Управления муниципальной собственности мэрии Ош К.М. в сговоре с другими должностными лицами организовал фиктивные процедуры государственных закупок на снос здания общежития школы-интерната №11 имени В.В. Терешковой.

Как установлено, здание фактически снесли ещё до проведения тендера в период с июля по сентябрь 2022 года. Работы были выполнены вне установленных процедур с привлечением частного лица.

Кроме того, оставшиеся после сноса строительные материалы стоимостью 7 046 618 сомов были незаконно реализованы. Для сокрытия этого факта был сфальсифицирован акт о признании материалов непригодными.

По итогам расследования К.М. признан виновным по статье 337 части 3 Уголовного кодекса КР. Решением Ошского городского суда от 31 октября 2025 года ему назначен штраф в размере 300 тысяч сомов с обязательством возместить ущерб в сумме 6 713 028 сомов.

Ошский областной суд 9 февраля 2026 года оставил приговор без изменений. В настоящее время кассационная жалоба рассматривается в Верховном суде КР. ГКНБ продолжает контролировать ход судебного разбирательства.