В Кыргызстане внедряют единую систему оценки коррупционных рисков

Кабинет Министров Кыргызской Республики утвердил новое положение о порядке выявления, оценки и управления коррупционными рисками. Документ направлен на усиление профилактики коррупции и повышение прозрачности работы госорганов.

Как сообщает Генеральная прокуратура КР, постановление №232 от 8 апреля 2026 года разработано в рамках реализации Государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025–2030 годы.

Положение вводит единую систему работы с коррупционными рисками - от их выявления и оценки до разработки мер реагирования и последующего мониторинга. Государственные органы обязаны формировать и регулярно обновлять перечни рисков, а также разрабатывать планы по их управлению с конкретными сроками и показателями эффективности.

Документ также предусматривает обязательную публикацию информации о коррупционных рисках и мерах по их снижению, что должно повысить уровень прозрачности и подотчётности госорганов.

Особое внимание уделено наиболее уязвимым сферам: государственным закупкам, управлению государственным и муниципальным имуществом, контрольно-надзорной деятельности, а также разрешительным и регистрационным процедурам.

Отдельно закреплена персональная ответственность руководителей государственных органов и органов местного самоуправления за эффективную организацию системы управления коррупционными рисками.

В Генеральной прокуратуре отметили, что реализация положения позволит усилить внутренние механизмы предупреждения коррупции, повысить эффективность госуправления и укрепить доверие граждан к государственным институтам. Ведомство продолжит координацию и мониторинг внедрения нового порядка.