В Боомском ущелье временно ограничат движение

В Боомском ущелье на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт временно ограничат движение из-за спуска опасных камней. Работы пройдут с 20 по 24 апреля 2026 года.

Как сообщили в ГП "НК "Кыргыз темир жолу"", ограничения будут действовать в светлое время суток с 10:00 до 16:00. В этот период сотрудники ГУОБДД будут частично перекрывать дорогу.

Движение транспорта организуют по одной полосе. При скоплении более 30–40 автомобилей работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.

Работы запланированы на 129-м километре автодороги, в районе Боомского ущелья, и будут зависеть от погодных условий.

В компании призывают водителей заранее планировать маршрут.

Отмечается, что меры принимаются для обеспечения безопасности как автомобильного, так и железнодорожного движения на данном участке.