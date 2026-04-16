Погода
$ 87.37 - 87.79
€ 101.62 - 102.57

В Боомском ущелье временно ограничат движение

302  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Боомском ущелье на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт временно ограничат движение из-за спуска опасных камней. Работы пройдут с 20 по 24 апреля 2026 года.

Как сообщили в ГП "НК "Кыргыз темир жолу"", ограничения будут действовать в светлое время суток с 10:00 до 16:00. В этот период сотрудники ГУОБДД будут частично перекрывать дорогу.

Движение транспорта организуют по одной полосе. При скоплении более 30–40 автомобилей работы временно приостанавливаются для пропуска транспорта.

Работы запланированы на 129-м километре автодороги, в районе Боомского ущелья, и будут зависеть от погодных условий.

В компании призывают водителей заранее планировать маршрут.

Отмечается, что меры принимаются для обеспечения безопасности как автомобильного, так и железнодорожного движения на данном участке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457802
Теги:
дороги, автомобили, Боомское ущелье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  